M. Yousfi, Ã  propos de la sidÃ©rurgie Ã  lâ€™horizon 2020 : "La production sera portÃ©e Ã  12 millions de tonnes/an"

La production nationale en sidérurgie sera portée à 12 millions de tonnes/an à l’horizon 2020, contre 2,5 millions de tonnes en 2016, grâce à l’entrée en exploitation des projets publics et privés en cours de réalisation, a indiqué lundi à Alger le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

Intervenant lors de l’ouverture du Salon de la production nationale des biens et services dans le secteur du bâtiment, le ministre a aussi affirmé que pour le ciment gris, la production nationale a réussi à satisfaire la totalité des besoins du secteur de la construction et de tout le marché national.

La production nationale de ciment gris, a-t-il poursuivi, a été de plus de 22 millions de tonnes en 2016 et devrait dépasser les 25 millions de tonnes à fin 2017. Selon lui, la production de ciment devrait atteindre les 40 millions de tonnes à l’horizon 2020. Par ailleurs, il a fait savoir que plus de 2.000 projets industriels, publics et privés, avaient été lancés depuis 2002 dans les branches ciment, sidérurgie, briques et produits rouges, céramique, charpente métallique, marbre, matériaux de construction en matière plastique, menuiserie métallique, plâtre et dérivés.

Certains de ces projets sont déjà en exploitation, tandis que d’autres sont en cours de réalisation. Dans la filière céramique, plus de 450 projets ont été engagés depuis 2002 pour pouvoir répondre à la demande du marché national en matière de céramique sanitaire et des carreaux de sol et revêtement, a-t-il ajouté, en précisant que cette filière a pratiquement couvert la demande nationale. S’agissant de la fabrication des briques et de produits rouges, plus de 350 projets ont vu le jour depuis une quinzaine d'années.