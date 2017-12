USM El Harrach : Bensemra indÃ©sirable

La situation n’a pas l’air d’avoir évolué à l’USMH. En effet, la crise financière persiste malgré les promesses données par le président pour améliorer la situation.

Seulement, voilà, le redressement tant attendu n’a pas encore vu le jour jusqu’à présent. Les joueurs n’ont pas perçu de salaires depuis le mois de juillet malgré

leurs revendications à maintes reprises. Ils ont eu recours à trois mouvements de grève pour que le président et les dirigeants du club prennent leurs responsabilités. Les joueurs et l’entraîneur tunisien Hamidi Daou se sont toujours comportés en professionnel, en veillant à honorer leur engagement avec l’USMH. Seulement, la situation ne faisant qu’empirer, et ils ne sont pas du tout d’accord pour accepter éternellement cet état de fait. D’ailleurs, ils ont une nouvelle fois interpellé Fayçal Bensemra au sujet des retards dans les salaires. La crise qui secoue l’USMH n’a apparemment pas l’air d’être en bonne voie de résolution. Le président harrachi n’a donné aucun argument crédible qui pourrait laisser penser qu’on se dirige vers un dénouement. Cela pourrait pousser les joueurs à avoir recours à la CRL pour exiger leurs dus et même leur libération pour aller vers d’autres clubs. A titre d’exemple, le gardien de but Mokrani, lassé de vivre cette situation inextricable, vient d’annoncer son départ des rangs de l’USMH, en cette période de mercato hivernal, lassé de réclamer son argent auprès des instances concernées. Les autres joueurs avertissent Bensemra qu’ils ne sont point disposés à attendre davantage l’épuration de leur situation financière. À défaut de quoi ils agiront en conséquence. Le défenseur central, Chakib Mazari, n’a pas du tout été tendre avec Bensemra en lançant, à la fin du match gagné face à l’US Biskra, à son encontre : «C’est un menteur et un incapable. Il n’a pas d’argent et ne fait que nous raconter des sottises.

Il est incapable de diriger l’USMH, c’est pourquoi, il ne tient pas sa parole. Ce président est une catastrophe pour El-Harrach. Avec lui, le club ira à sa perte, rien que ça !!!»

Par ailleurs, les supporters harrachis sont eux aussi désemparés et commencent à s’impatienter. Ils ont demandé carrément le départ de Bensemra et des dirigeants actuels, qui n’ont rien apporté à l’USMH depuis qu’ils ont pris les destinés du club. Ils avertissent que si malheur arrive à leur club de toujours, la responsabilité en incombera à l’actuelle équipe dirigeante. Une réunion est prévu ces jours-ci entre le président Bensemra et les membres du Conseil d’administration pour trouver les solutions qui s’imposent.

Il faut savoir que nombre parmi ces derniers exigeront la démission du président pour ensuite discuter de l’homme qui sera appeler à lui substituer à la tête de l’USMH. Le hic étant que parfois Bensemra affirme qu’il est partant, sans pour autant passer à l’acte. Il donne l’impression de vouloir gagner du temps et se cramponne à son poste. Il faut rappeler néanmoins, qu’au moment de son intronisation à la tête de l’USMH, Bensemra a eu des garanties de la part d’hommes d’affaires, des inconditionnels de l’USMH, qu’ils lui apporteraient aide financière et assistance. Toutefois, une fois désigné en tant que président, ce n’était que des paroles en l’air.

Aux dernières nouvelles la réunion du CA est prévue pour le 21 décembre. Il faut savoir que même l’ex-président, Abdelkader Mana, demande à Bensemra de se destituer de la présidence de l’USMH puisqu’il n’a absolument rien apporté au club.



Mohamed-Amine Azzouz