Dans la lucarne : Tous sur le podium ?

Notre football a changé depuis la dernière décade. Il n’est plus tel qu’on le connaissait, puisque les « grosses cylindrées » ne sont plus ce qu’elles étaient il y a à peine quelques années. Aujourd’hui, on peut dire que les ambitions des uns et des autres sont devenues si démesurées qu’on n’arrive plus à faire la part des choses. C'est-à-dire, les certitudes d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. Et il s’agit d’une vérité acceptée par la grande majorité. Aujourd’hui, l’échelle des valeurs n’est plus la même. On est tenté de dire qu’elle a changé, et énormément par rapport à ce qu’elle était durant les années ayant précédé l’application du professionnalisme. Aujourd’hui, il y a lieu de relever que tous les locataires de la Ligue1 aspirent ardemment à monter sur la plus haute marche du podium. On le montre presque sans vergogne ni fausse modestie. Cette situation fait que les équipes habituées à jouer les premiers rôles, comme on a tendance à le dire, ne le sont plus de nos jours. Parfois, elles parviennent à nous « bluffer », mais ce n’est que pour un temps. Car ces situations quasi-éphémères ne sont pas légions dans notre football face à de nouveaux arrivants qui ne craignent, à priori, personne. A juste titre, au cours du présent exercice, le CRB, qui avait fait les beaux jours du football algérien juste après l’indépendance du pays en 1962, avait effectué un début pour le moins tonitruant en prenant en solo les commandes. Il est resté assez longtemps dans cette position avant de goûter aux défaites, notamment celle, plus sévère, contre l’USMA, à Bologhine, sur le score de 4 à 0. Depuis cela, il est en train de collectionner les contre-performances à une allure qui est en train de laisser perplexes tous les spécialistes. Les deux derniers faux pas consécutifs, contre le NAHD (2 à 0) et surtout face au DRBT chez lui (3 à 0), ont fait que l’équipe reste dans le giron des équipes qui jouent pour le maintien. Car avec 18pts, on ne peut pas dire qu’ils vont prétendre à mieux durant la phase retour. Là, il faudra mettre en exergue le parcours du CSC, un ensemble qui jouait le maintien lors de l’exercice précédent, puisqu’il n’avait que 14pts lors de la phase aller. Il n’avait pu s’en sortir que dans les ultimes instants de la phase retour. Cette fois-ci, il termine la phase aller comme champion d’hiver avec 31pts. C'est-à-dire à quatre points de la JSSaoura et cinq de l’USMA. Les gars du sud, la JSSaoura, ont toujours joué le rôle de comparse. Ce n’est pas le cas durant le présent exercice où l’équipe occupe la deuxième place avec une phase retour assez favorable. On peut dire que les ambitions de ce club ont été revues à la hausse. Les autres clubs comme l’ESS, le MCA, le MCOran…sont quelque peu à la traîne. Ces équipes sont en retard par rapport à l’exercice précédent à la même période. Le MCA avait même fini cette période en étant champion d’hiver avec 30pts. Cette saison, il faudra qu’il fasse plus d’efforts et surtout se renforcer en conséquence. Les autres face au manque d’argent a fait qu’ils n’arrivent plus à suivre le rythme des formations qui ont pris une sérieuse option jusqu’ici, même si la phase retour ne sera pas une sinécure pour tout le monde. Il faudra, malgré tout, mettre en exergue le suspense qui sera au rendez-vous du fait que les forces en présence sont presque dans un

« mouchoir de poche ».

Hamid Gharbi