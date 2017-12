Mondial-2018 : Le Portugal et la Bulgarie au menu de l'Egypte

La sélection égyptienne de football, une des cinq représentants de l'Afrique au Mondial de Russie (juin/juillet-2018), disputera deux matchs amicaux de préparation en prévision du rendez-vous mondial, rapporte la presse locale. Las Pharaons affronteront le champion d'Europe en titre, le Portugal, le 23 mars prochain, et la Bulgarie le 27 du même mois, selon la même source, ajoutant que les deux rencontres sont prévues à Zurich en Suisse. Lors du Mondial-2018, l'Egypte, qui sera de retour après 28 ans d'absence, évoluera dans le groupe A, aux côtés de la Russie (pays hôte), l’Uruguay et l’Arabie Saoudite. L'Egypte s'était qualifiée au mondial 2018 en terminant première de son groupe E, des éliminatoires, avec 13 points, devant l'Ouganda (9pts), le Ghana (7 pts) et le Congo (2 pts).