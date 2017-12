JS Saoura : Une formation ambitieuse

Cette équipe de la JS Saoura, depuis qu’elle avait accédé à la Ligue 1, il y a quelques années, est en train d’étonner tout le monde par la régularité de son parcours. Si au cours des derniers exercices, elle faisait partie des ténors en parvenant à se classer dans les 4es places au classement général, cette fois-ci, elle a revu à la hausse ses ambitions. Toutefois, et grâce au travail «colossal» effectué par ses dirigeants et notamment son président Zerouati, la JSS s’est classée, à la fin de la phase aller, à la deuxième place avec 27pts. C'est-à-dire qu’elle n’est qu’à quatre points du CSC qui a été battu, au stade de Bologhine, par le PAC sur le score de 2 à 0 et à un point de l’USMA. Il est clair que les dirigeants de ce club du sud algérien veulent réussir quelque chose de probant cette saison en faisant montre d’une envie plus grande. Cette équipe de la JSSaoura n’a pas fini de faire parler d’elle. Elle est certainement attendue de pied ferme, dès la phase retour fixée au 06 janvier prochain. Cette équipe fait partie, désormais, des équipes qui peuvent prétendre remporter le titre de champion d’Algérie. La saison écoulée, faut-il le rappeler, elle avait joué une compétition africaine. Ce qui n’est pas rien. La JSS, c’est vraiment du solide !

Asma K.