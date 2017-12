EN Aâ€™ : 19 joueurs en stage Ã  Sidi-Moussa

Comme prévu, le stage de l’équipe nationale A’ a débuté ce dimanche matin au CNT de Sidi-Moussa. Vingt joueurs sur les 21 convoqués initialement ont répondu présents lors de ce premier jour de stage qui s’étalera sur trois jours.

Le staff technique national conduit par Rabah Madjer a programmé dans l’après-midi une réunion dans l’une des salles de conférences du CNT au cours de laquelle il a commencé par souhaiter la bienvenue aux joueurs avant de s’étaler sur le programme de travail de ces trois jours de stage. En outre, Madjer a exposé aux joueurs sa feuille de route pour les mois à venir ainsi que les objectifs de cette sélection sur le long terme.

Dans l’après-midi, le staff technique a programmé une séance d’entraînement technico-tactique caractérisée par des petits jeux avec ballon et des exercices de transmission à une touche de balle et a été conclu par un match d’opposition entre les joueurs présents, renforcés par Djamel Menad. Quinze joueurs seulement sur les 21 convoqués ont pris part à cette première séance d’entraînement. En effet, deux joueurs, Abdelmoumen Djabou et Sidi-Ali Lamri, ont été libérés après que le staff médical eut constaté des blessures les rendant inaptes pour ce stage, tandis que deux autres, Oussama Darfelou et Abdelkader Bedrane, étaient restés à l’infirmerie pour soigner des blessures musculaires, alors que Mohamed Khouthir Ziti et Akram Djahnit ne sont arrivés qu’en soirée à cause du retard pris par le vol Sétif-Alger qu’ils devaient prendre dans l’après-midi.

Initialement, l’équipe nationale devait disputer un match amical le 23 décembre prochain face aux Emirats arabes unis à Doha, mais la fédération émiratie a

informé son homologue algérienne il y a une dizaine de jours «de l’annulation du match amical. Cette annulation est motivée par le choix des Emiratis de participer au Tournoi du Golfe, reprogrammé à la suite de la levée par la Fédération internationale de football des sanctions ayant frappé le Koweït, pays organisateur, ce qui induit l’annulation des deux matches amicaux qu’ils avaient programmés contre l’Equateur et l’Algérie», annonçait la FAF dans un communiqué.

Le match ne devrait pas être remplacé, mais Rabah Madjer n’a pas écarté la possibilité de disputer des matches amicaux internationaux en 2018. «C’est le début d’une campagne de prospection pour détecter les joueurs susceptibles de renforcer la sélection nationale d’ici la reprise des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations le mois d’octobre de l’année prochaine. Au mois de janvier, nous essayerons de programmer des matches de préparation contre des sélections africaines locales qui préparent le CHAN-2018 car ce sont les seuls adversaires qu’on peut avoir en dehors des dates FIFA», a-t-il révélé à la chaine TV de la Fédération algérienne de football.

Amar B.