Energies renouvelables : Une nouvelle Ã¨re

Le gisement d’utilisation des énergies renouvelables est potentiellement important dans notre pays et c’est là, une option énergétique à grands défis que veut relever le pays. Pour permettre un tel essor, une stratégie bien définie, voire bien pensée est effectivement mise en place. Il faut de ce fait procéder à l’appropriation des technologies et le renforcement de la recherche qui font partie des conditions sine qua non pour aboutir aux résultats escomptés. Ceci permettra en outre de se soustraire au palliatif de l’énergie fossile dont les gisements sont en baisse croissante au sein des pays producteurs dont le nôtre. L’Algérie forte de plus de 1.3 million de km², fait partie des pays les mieux placés pour subvenir aux besoins de la demande nationale et pour exporter cette nouvelle énergie.

En outre, s’agissant du solaire voltaïque, l’Algérie a présenté au moins de mars dernier son mégaprojet solaire photovoltaïque de 4050 MW au forum mondial sur le développement durable à Washington lors de l’Afriqua Summit Energy il reste à définir les conditions et les procédures quant à son ancrage législatif et réglementaire. Cet «Africa Summit Energy» avait drainé la grande foule où quelques quatre cents investisseurs ont pris part, car trouvant des opportunités dans le secteur énergétique africain où l’Algérie y a exposé les grands axes de son ambitieux projet.



22.000 méga watts à l’horizon 2030 pour le marché national



Il sera ainsi possible d’assurer près du tiers de la production d’électricité à l’adresse de la consommation nationale. Il va sans dire que l’énergie solaire, outre, sa contribution au développement économique et social, se présente comme un véritable créateur de richesse et d’emplois. Ainsi le programme de développement des énergies renouvelables a été scindé en deux étapes : 2015-2020 et 2021-2030. La première phase prévoit la réalisation d’une centrale de 4.000 MW provenant du voltaïque et de l’éolien à l’aide d’une soixantaine de centrales. 500 MW seront répartis entre la biomasse, la cogénération et la géothermie.

La seconde phase a trait au développement de l’interconnexion entre le nord et le sud par le biais de la réalisation de grandes centrales d’énergies renouvelables dans les régions d’Ain Salah, Adrar, Béchar et Timimoun. Par delà ces objectifs, cette stratégie a pour but d’apporter des solutions globales et durables aux défis environnementaux de l’heure et préconiser des solutions quant aux problématiques de préservation des ressources énergétiques d’origine fossile. Les capacités et les types d’énergies renouvelables seront conçus conformément aux spécificités des trois grandes régions ; le Sahara, les Hauts plateaux et le littoral.

Performance et efficacité énergétique



Le vaste programme initié à l’horizon 2030, devra permettre d’atteindre une économie d’énergie de près d’un million de tonnes équivalent pétrole, allégeant considérablement la facture énergétique dans le secteur industriel. L’objectif vise à pondérer la consommation énergétique d’où une économie d’énergie évaluée à plus de 30 millions de tonnes équivalent pétrole. En outre, dans le souci d’assurer une plus grande efficacité énergétique, le prévoit le contrôle des procédés industriel, à l’effet d’identifier les gisements d’économie, d’énergie substantiels et de préconiser des plans d’action correctifs.

La promotion du GPL/C, les atténuer à les effets des carburants classiques sur la santé et l’environnement. Il est ainsi prévu, à terme la généralisation de l’utilisation des carburants dits propres dans les transports individuels et collectifs, dans les grands centres urbains, notamment.

Ainsi, les économies d’énergie cumulées à l’horizon 2030, pour tous les secteurs concernés avoisineraient les soixante millions de tonnes équivalent pétrole.



Renfoncement du tissu industriel



Soucieux de réussir le programme des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, le secteur envisage de renforcer le tissu industriel pour se situer au devant des mutations positives tant sur le plan industriel que celui de l’énergie et de la recherche ; comme il est déterminé à investir dans tous les segments créateurs de richesse. Par ailleurs, en matière de solaire photovoltaïque, l’objectif consiste en la réalisation d’unités industrielles. On notera, la construction d’usines de fabrication de modules photovoltaïques pour répondre au programme prévu de 13.500 MW à l’horizon 2030.

A ce titre, des actions de renforcement sont initiées à travers la mise en place d’un partenariat qui devrait regrouper les différents acteurs. Les centres de recherche sont également appelés à faire partie de ce vaste programme.

A plus ou moins court terme (2015-2020), l’objectif tracé est d’accroitre le taux d’intégration des capacités nationales, grâce, notamment à la construction, en partenariat d’usines de fabrication de modules photovoltaïques.

Un réseau de sous traitance nationale sera par ailleurs mis en place pour la fabrication des éléments de rechange. Un centre d’homologation des équipements est également prévu dans ce sens. Le centre thermique, quant à lui, permettra à l’horizon 2020 de fabriquer localement les équipements de la filière thermique. Quant à l’éolien, il est prévu la réalisation d’une industrie en partenariat.

Les énergies renouvelables sont désormais consacrées au rang de priorité nationale du fait de l’importance du gisement solaire dans notre pays. On parle de l’ère du déploiement des énergies durables. 22 centrales photovoltaïques d’une puissance totale de 350 MWC ont déjà vu le jour dans le Sud et les Hauts plateaux du pays. C’est dire que le secteur de l’Energie attache également une grande importance à la problématique environnementale et au développement durable. Ceci à pour corolaire la préservation de la santé et la sécurité des citoyens ainsi que la protection de l’environnement et du patrimoine naturel. Dans cet ordre d’idées, on note un engagement fort quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de près de 10% d’ici une vingtaine d’années. Il reste à espérer l’accès à des ressources financières extérieures et aux technologies dites propres pour la concrétisation de ce projet. Ceci aura pour résultat d’atteindre près de 25% de réduction des gaz à effet de serre.



Adhésion à la convention des Nations unies



De part sa politique énergétique, l’Algérie est en train de se positionner aux premiers rangs des pays qui prennent acte de la convention des Nations unies sur le changement climatique.

Notre pays adhère ainsi pleinement à toute politique et sa disponibilité en matière d’adhésion à toutes les propositions quant aux objectifs tracés dans cette convention. Déjà, un certain nombre de projets et d’actions ont été réalisés. On notera, entre autres, l’instauration d’une taxe de torchage aux gaz associée dans le cadre de la loi relative aux hydrocarbures. Le but étant de réduire de manière drastique les gaz torchés.

Présentement, trente-deux projets de récupération de gaz torché et un projet de séquestration du CO2 ont été réalisés par la société Sonatrach. Ceci a permis une réduction tangible de ces gaz de 6%, soit l’évitement de plusieurs millions de tonnes de CO2. Sonatrach compte multiplier ses efforts dans ce sens. L’Algérie est en train de presser le pas pour relever les défis de l’heure.

Abbas C.