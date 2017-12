RÃ©amÃ©nagement dâ€™Alger : Une vision capitale

L’impressionnant vestige archéologique découvert au niveau de la Place des Martyrs, plus précisément à l’emplacement qui accueillera la station de métro, sera bientôt accessible au grand public au grand bonheur des férus des sites antiques.Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a indiqué que les travaux sont maintenant achevés et celui-ci devrait être ouvert au public dans peu de temps. Le premier gestionnaire de la capitale a fait savoir que pour assurer une meilleure gestion de ce lieu prestigieux. Il a été procédé, sur accord du Premier ministre, à l’octroi du droit de concession à l’entreprise privée Faderco pour l’aménagement et l’exploitation des musées souterrains de la capitale. Il faut rappeler que lors de la réalisation des travaux du métro puis l’extension Grande Poste-Place des martyrs en 2013, cette ville antique souterraine a été découverte et à partir de 2015, les autorités avaient lancé la réalisation sur place un musée. Ce musée exceptionnel s’ajoute, ainsi, à la grande opération d’embellissement et d’aménagement que connaît la capitale depuis quelques années dont la deuxième phase du projet vient d’être annoncée. L’aspect esthétique et urbanistique est le principale caractéristique de ce projet, conformément aux orientations du Président de la République qui a «souligné l’importance de redonner à la capitale et aux grandes villes algériennes la valeur urbanistique d’antan». M. Zoukh a affirmé qu’après l’adoption du Plan d’urbanisme et du Plan stratégique de la capitale par le gouvernement, une coordination se fait actuellement entre les deux plans en ce qui concerne la réalisation, mettant en avant «le lancement de l’opération de réalisation de ces projets qui requièrent d’importants plans d’occupation de terrains» a-t-il dit . Le wali a mis l’accent sur la mise à contribution des capacités algériennes dans l’étude et la réalisation de ces plans, en termes technique et urbanistique, ainsi que des investisseurs privés dans l’aspect financier. 220 projets doivent être réalisés d’ici 2019, les services de la wilaya d’Alger ont adopté, dans le cadre du Plan d’aménagement de la capitale mis en œuvre sur des étapes qui s’étendront jusqu’en 2035. L’entame des 220 projets dans divers domaines, dont des hôtels, des lycées privés, des espaces de divertissement et de repos, ainsi que des espaces verts au profit des citoyens devront améliorer les conditions de vie des habitants et conférer à la capitale davantage de progrès et de prospérité. Il faut dire que des budgets conséquents ont été libérés et que les pouvoirs publics n’ont pas lésiné sur les moyens c’est une enveloppe financière de plus de 4.000 milliards de centimes qui a été consacrée, rien que pour la restauration des bâtisses et des vieux quartiers relevant de la wilaya d’Alger. Selon M. Zoukh, cette opération a vu la mobilisation de plus de 400 entrepreneurs et de bureaux d’études algériens générant la création de plus de 12.000 postes de travail, entre dans le cadre du plan stratégique tracé pour Alger, visant à développer et à améliorer le paysage urbanistique de la capitale, en particulier pour l’éradication définitive des bidonvilles et des habitations précaires.

En ce qui concerne le centre-ville, la situation financière confortable de la commune d’Alger-Centre lui a permis de s’inscrire rapidement au plan national et a apporté, en sus du programme tracé par la wilaya d’Alger, une contribution financière de l’ordre de 335 milliards de centimes pour la mise en œuvre du projet de réaménagement et de réhabilitation de quelque 55.000 anciennes bâtisses.



Projets d’embellissement de plusieurs wilayas



«Le taux d’avancement des travaux de réhabilitation et réaménagement dans l’environnement de la commune d’Alger est de 85%», a précisé le wali qui a indiqué que toutes ces actions entrent dans le cadre du Plan stratégique de développement d’Alger à l’horizon 2029, qui s’est fixé comme objectif de faire de la capitale, un joyau de la Méditerranée. Un défi très important qui commence à donner ses fruits, mais sa pérennité nécessite, selon le wali d’Alger, la mobilisation de tout le monde, le citoyen en particulier, à travers leur contribution dans la démarche de l’embellissement de la capitale. Par ailleurs, ce plan prévoit, aussi, la gestion de la modernisation du réseau routier de la wilaya d’Alger, en partenariat avec une société espagnole spécialisée dans le domaine, en vue de désengorger le trafic routier. D’après M. Zoukh, les études sont en cours et plus de 40 projets consacrés aux routes et au dédoublement des voies avaient été lancés.

Sarah A. Benali Cherif