61e anniversaire de la crÃ©ation de la radio La voix de l'AlgÃ©rie libre et combattante : impact majeur sur la mobilisation du peuple

«La prise en charge de tamazight par l’Etat est réelle et sa promotion est garantie loin de toute surenchère politicienne», a en effet indiqué le ministre de la Communication dans son allocution prononcée à l’occasion de la célébration du 61e anniversaire de la création de la «Radio secrète» plus connue aussi sous la désignation de la «Radio de l’Algérie libre et combattante». La cérémonie commémorative de cet événement s’est déroulée dans l’enceinte de l’auditorium Aïssa Messaoudi, au siège de la Radio nationale en présence du ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, d’anciens ministres, notamment M. Lamine Bechichi, un des pionniers de l’Information durant la guerre de Libération ainsi que des représentants du ministère de la Défense nationale, de la DGSN et d’autres institutions de la République. En s’exprimant sur les circonstances qui ont vu la création de la «Radio secrète», M. Kaouane a rappelé que «la Voix de la Révolution algérienne a émis pour la première fois le 16 décembre 1956, parcourant villes et villages» pour soutenir, appuie-t-il, l’action armée de l’ALN qui luttait pour libérer le pays du joug du colonialisme. «La Radio de l’Algérie libre et combattante est née des décisions validées au terme du Congrès de la Soummam», dira encore le ministre, non sans insister sur le rôle important qu’ont assuré les médias durant la guerre de Libération pour faire connaître au monde entier la juste cause de l’Algérie. Il s’agissait aussi de sensibiliser et inciter à la cohésion du peuple algérien pour faire front autour du combat libérateur. En ce sens, l’engagement de la Radio de l’Algérie libre et combattante» a été, poursuit le ministre, d’un impact important en termes d’internationalisation de la cause algérienne au double plan, arabe et africain.



C’était aussi un support d’information qui a contribué efficacement à mettre en échec les actions de propagande de l’ennemi



«Les journalistes de la Radio secrète ont fait de l’information un moyen pour accomplir un devoir national sacré et un engagement professionnel honorable ayant servi à l’éveil de la conscience nationale et consolider l’attachement autour du seul objectif de l’indépendance du pays», dira M. Kaouane.

«Les animateurs de la Radio sécrète, des militants par la voix, sont une référence nationale pour l’ensemble de la presse algérienne», a-t-il ajouté. Pour le ministre, «il ne s’agit pas seulement d’honorer un devoir de mémoire. Car si on est là aujourd’hui, c’est grâce à leur combat. Au-delà de la culture de la mémoire, je souhaiterais que l’exemple de ces hommes soit une référence pour les journalistes d’aujourd’hui et de demain», appuie-t-il.

«La construction et le développement de notre grand pays est à la charge des journalistes. La défense du pays également ainsi que la promotion de toutes les libertés et le sens de la responsabilité», a-t-il souligné. Il ne manquera pas de rappeler en outre que la génération des journalistes qui ont marqué de leur empreinte la presse révolutionnaire bénéficie de la haute considération de la part de Président de la République qui a institué la journée nationale de la Presse en se référant à la date de la parution du Journal la Résistance algérienne le 22 octobre 1955. La cérémonie d’hier a vu également l’intervention de M. Lamine Bechichi qui a témoigné des différentes étapes de l’évolution de cette Radio durant de la guerre de Libération.

Karim Aoudia