M. Djamel Kaouane : Â«Nous nâ€™imposerons pas aux chaÃ®nes privÃ©es la diffusion via le satellite algÃ©rien Alcomsat-1Â»

Le ministre a affirmé que son département ministériel n’imposera pas aux chaînes privés agréées en Algérie la diffusion de leurs programmes via le satellite algérien Alcomsat-1. Le lancement du satellite Alcomsat-1 a été qualifié hier «de grand acquis pour l’Algérie» par le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane. Ce satellite est aussi un acquis pour les chaînes de télévision privées qui pourront opter pour ce satellite une fois les cahiers de charges définis, a-t-il ajouté. «Les cahiers de charges des chaînes de télévision privées sont toujours en cours et sont traités avec professionnalisme. Leur préparation prend du temps car il y a des considérations techniques et économiques notamment, à prendre en compte», explique-t-il. S’agissant du Fonds de soutien à la presse écrite, il a réitéré que ce projet est inscrit pour 2018 et qu’il sera dévoilé au moment opportun. K. A.