M. Tayeb Zitouni : Â« 2018 : gÃ©nÃ©ralisation de la e-administration Â»

M. Tayeb Zitouni qui s’exprimait, hier, à l’ouverture des travaux d’une réunion d’évaluation tenue au siège de son département ministériel avec les directeurs centraux et régionaux de son département, a indiqué que cette mesure «tend, en fait, à optimiser la prise en charge des moudjahidine et de leurs ayants droit, de même qu’elle escompte consacrer le principe de la décentralisation dans la prise de décisions». Il faut dire ici que c’est la base de données établie par le ministère des Moudjahidine qui est à même de permettre cette avancée ; ce qui aura, à coup sûr, «un impact positif» sur les prestations fournies dans ce sens et sur la qualité des services.

Le ministre des Moudjahidine et tout en rappelant les «grandes étapes franchies» à ce jour, dans la prise en charge des moudjahidine et de leurs ayants droit — qu’elles soient sanitaire, sociale ou psychologique — et dans la préservation de la mémoire nationale, notera cependant que face aux grandes avancées enregistrées, il est nécessaire aujourd’hui de s’adapter au mieux aux nouvelles donnes et de se mettre au diapason des nouvelles technologies.

Poursuivant ses propos, le ministre fera remarquer que le nouveau mode de gestion qui sera généralisé dès janvier 2018 par son département est «à même de faciliter les procédures et de limiter les déplacements des moudjahidine». Cela s’entend, cette démarche aura, d’autre part, pour conséquence de lutter contre la bureaucratie et de mettre fin à la délivrance des documents version papier».

L’autre remarque importante à mettre en avant, c’est que le ministre des Moudjahidine a donné, lors de cette réunion, des instructions fermes et claires aux directeurs régionaux et cades de son secteur, pour fournir davantage d’efforts en vue de valoriser et de mettre en avant l’histoire de notre pays et de préserver la mémoire nationale, et ce, à travers leurs contribution dans l’organisation des manifestations à caractère historique. «Il n’est pas permis d’organiser des manifestations à caractère historique sans l’implication du ministère», a martelé le ministre qui rappelle que son département dispose de tous les moyens, humains et matériels, nécessaires pour superviser ce genre de rencontres.



Les négociations avec la partie française sur les indemnisations « avancent bien »



S’exprimant ensuite à propos des travaux entrepris dans le cadre de la commission mixte, entre l’Algérie et la France, le ministre des Moudjahidine dira : «Nous sommes sur la bonne voie». Faisant le point sur l’état des négociations bilatérales, il a affirmé que la dernière réunion de cette commission, en date du 7 décembre dernier, a été consacrée à la question de l'indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires français, au dossier des disparus algériens durant la guerre de Libération nationale et à la récupération des archives.

Tayeb Zitouni a ajouté que «le ministère œuvre, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères ainsi que la partie française, à la relance de l'action des commissions mixtes chargées de l'examen des dossiers relatifs aux disparus algériens durant la guerre de Libération nationale et à l'indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires français».

Il convient de signaler dans ce contexte que le ministre des Moudjahidine, a récemment qualifié les déclarations du président français, M. Emmanuel Macron, concernant le dossier de la mémoire d' «initiative positive prometteuse», affirmant que ces déclarations sont susceptibles de «faire avancer le dossier de la mémoire et la question de la restitution des crânes des chouhada qui se trouvent en France, et ce dans le cadre de l'action des commissions mixtes entre les deux pays».

A cet effet, le ministre avait alors salué la présence du Secrétaire général du ministère des Moudjahidine parmi la délégation ministérielle conduite par le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, à Paris dans le cadre du Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français.

Le président français avait, faut-il le rappeler, annoncé, le 6 décembre dernier, lors de sa visite à Alger, que la France avait décidé de restituer les crânes des martyrs algériens, actuellement au musée de l'Homme à Paris, affirmant que les autorités françaises ont pris la décision d'entamer cette opération et qu'un texte de loi nécessaire pour se faire sera pris.

Il a tenu à rappeler sa «volonté» d'avancer dans «un travail de mémoire conjoint» pour que, a-t-il dit, «nous puissions avancer et pour que des gestes réciproques soient faits permettant de revenir sur un passé qui, pendant trop longtemps, n'est pas passé».

Le ministre des Moudjahidine avait déclaré au préalable que l'Algérie «ne sera satisfaite qu'une fois rendus les crânes de ses chouhada se trouvant au musée de l`Homme à Paris, pour leur accorder les honneurs de la sépulture dans leur propre pays.»

Soraya Guemmouri