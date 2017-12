Ã€ lâ€™occasion de la fÃªte nationale de leur pays : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite le souverain et le prince hÃ©ritier bahreÃ¯nis et son homologue kazakh

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au souverain bahreïni, Hamad Ben Aissa Al-Khalifa, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a fait part de sa grande satisfaction quant au niveau des relations de fraternité et de coopération liant les deux pays, ainsi que son attachement à les promouvoir davantage. «Il m’est agréable, au moment où votre pays célèbre le 18e anniversaire de sa glorieuse fête nationale, de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes voeux de santé et de bien-être pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple bahreïni frère sous votre direction éclairée», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour vous faire part de notre satisfaction quant au niveau des relations de fraternité et de coopération liant nos peuples et nos pays frères, réaffirmant notre attachement à oeuvrer à les développer et à les promouvoir au service des aspirations de nos deux peuples frères au progrès et au bien-être», a ajouté le Président de la République. «Je prie Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et au peuple bahreïni frère davantage de progrès et de prospérité», a conclu le Président

Bouteflika. Le Président a également adressé un message de félicitations au prince héritier, premier vice-Premier ministre du royaume du Bahreïn, Salmane Ben Hamad Al Khalifa, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté à oeuvrer à la consolidation des relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays au mieux de leurs intérêts suprêmes. «Il me plait, au moment ou le peuple bahreïni frère célèbre le 18e anniversaire de sa glorieuse fête nationale, de vous adresser mes chaleureuses félicitations, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et au peuple bahreïni frère davantage de progrès et de prospérité», a indiqué le Président Bouteflika. «Je saisis cette heureuse occasion pour vous faire part de notre grande satisfaction quant au niveau des relations de fraternité et de coopération qui lient nos deux pays frères et vous réaffirmer notre volonté à les consolider et à les développer au service des intérêts suprêmes de nos pays et peuples frères et à concrétiser leurs aspirations au progrès, à la prospérité et au bien-être», a conclu le Président Bouteflika.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbayev, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il a réitéré sa disponibilité à oeuvrer au développement et au renforcement des liens d'amitié qui existent entre les deux pays. «La célébration de la fête nationale de la République du Kazakhstan m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos vives félicitations accompagnées de mes voeux de santé et de bonheur pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple kazakh ami», a écrit le chef de l'Etat dans son message. «Il me plaît, en cette heureuse occasion, de vous réitérer ma disponibilité à oeuvrer, avec vous, au développement et au renforcement des liens d'amitié qui existent entre nos deux pays, en vue d'insuffler une nouvelle dynamique à notre coopération dans tous les domaines», a affirmé le Président Bouteflika.(APS)