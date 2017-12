CommunautÃ© algÃ©rienne : Une chancellerie itinÃ©rante en Irlande

Une chancellerie itinérante mise en place par le consulat de Londres s’est déplacée cette semaine à Dublin pour assurer sur place les prestations consulaires à la communauté algérienne établie en République d’Irlande, astreinte à un visa britannique. Etant la seule communauté algérienne à l’étranger dépendant d’un consulat se trouvant dans un autre pays qui, de surcroit exige un visa, les ressortissants algériens d’Irlande se trouvent dans la contrainte de se déplacer dans la capitale du Royaume-Uni pour l’établissement ou le renouvellement de leurs passeports et autres documents consulaires.

Sans un passeport, un ressortissant algérien en République d’Irlande devient, aux yeux des autorités de son pays d’accueil, en situation irrégulière et est traité comme un «harrag», souligne le consulat d'Algérie à Londres.

Cependant, ces ressortissants éprouvent «très souvent» des difficultés à se faire établir ou renouveler leur passeport algérien, indispensable pour le renouvellement de leur titre de séjour et permis de travail, car les autorités britanniques «refusent généralement» de leur accorder un visa, ajoute la même source. (APS)