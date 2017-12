RÃ©union du Groupe africain de lâ€™Union internationale des magistrats Ã  Alger : Faire face aux dÃ©fis continentaux

L'Algérie abritera, durant le premier semestre de l'année 2018, une réunion du Groupe africain de l'Union internationale des magistrats (UIM), qui s'articulera autour de la corruption dans l'appareil judiciaire et l'indépendance de la magistrature.

«Le magistrat doit se conformer a l’ensemble de règles des l’éthique, en se basant, notamment, sur les principes de l’islam qui constitue la référence de notre justice», a souligné hier, à Alger, le président du syndicat national des magistrats, M. Djamel

Laidouni.

S’exprimant en marge de la session ordinaire du Conseil national des magistrats, tenue au siège de la résidence des magistrats sise à Ben Aknoun, M. Laidouni a mis l’accent sur la nécessité pour les magistrats de se référer à la charte de l’éthique et de la déontologie de la justice, qui comporte un ensemble de principes à adopter pour l’accomplissement de leur noble mission, précisant, dans ce contexte que « les musulmans ont été les premiers à avoir élaboré une charte d’éthique et de déontologie pour régir les secteurs de la justice et du droit».

Selon M. Laidouni cette dernière qui a été adoptée par le Conseil national de la magistrature est la résultante de trois années de concertation à l’échelle nationale et au niveau de l’union internationale et du groupe africain, notamment en matière de lutte contre la corruption dans le secteur de la justice qui est d’ailleurs un phénomène planétaire.

Le président du syndicat national des magistrats a, dans ce sens, rappelé qu’une rencontre du groupe de travail africain, dans le cadre des Instances de l’Union africaine, s’est tenue au Mozambique et a été mise à profit pour discuter des modalités de lutte contre la corruption et le renforcement des facteurs favorisant l'éradication de ce fléau au niveau du continent. Il a, par ailleurs, indiqué que «l’Algérie dispose de grandes compétences intègres, présentes sur le terrain, et qui ont pour mission l'application de la loi, rien que la loi, dans toute sa dimension et en toute impartialité». Le représentant des magistrats a, dans ce contexte, salué les efforts consentis par l’ensemble de la composante de la haute instance de surveillance des élections pour le bon déroulement du scrutin du 23 novembre dernier. Saisissant l’occasion, M. Laidouni a annoncé que «l’Algérie abritera durant le printemps 2018, la réunion du Groupe africain de l'Union internationale des magistrats (UIM), dont la date précise sera fixée prochainement».

«L’Algérie abrite des magistrats de tous les pays du groupe africain de l’UIM, et notre rencontre d’aujourd’hui, sera mise à profit pour débattre de divers sujets au cours de cette réunion», a-t-il expliqué.



La décision du ministre de la Justice garde des sceaux de procéder à la création de la mutuelle des travailleurs du secteur de la justice, grandement saluée



Le président du syndicat national des magistrats a, également, annoncé la tenue en octobre ou novembre 2018, au Maroc du 61e congrès de l'Union internationale des magistrats. Dans cette optique, il précisera que ces deux rencontres seront principalement axées sur l'indépendance de la magistrature et la corruption dans l'appareil judiciaire. Il a ajouté que ce sont lesdeux thèmes au cœur du recueil des obligations déontologiques des magistrats, approuvé par l'UIM lors de son dernier congrès à Santiago (Chili) et adressé à l'ONU, «pour être à l'avenir obligatoire à tous les pays membres».

Concernant l'Algérie, il a rappelé que la magistrature «est une autorité indépendante qui exerce ses missions dans le cadre de la loi et prononce les jugements au nom du peuple algérien», à la lumière des garanties de protection des droits et libertés, des principes et des réformes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, concrétisés suite à une révision profonde du secteur de la justice. À cet effet, il dira que les nouvelles dispositions contenues dans la Constitution amendée en 2016 s'inscrivent dans la concrétisation de cet objectif partant du principe que «l'indépendance de la magistrature et du magistrat sont deux notions complémentaires qui ne sauraient être concrétisées qu'à travers l'application des lois consolidant l'autorité judiciaire».

Il mettra en exergue les principales réalisations de la réforme de la justice à l'instar de la constitutionnalisation du principe de justice à deux niveaux dans le domaine pénal, et les mesures visant à faciliter l'accès du citoyen à la justice.

M. Laidouni a tenu dans son intervention, à saluer les nombreuses actions menées par les instances compétentes, notamment dans le cadre de la révision globale du dispositif législatif à travers la modernisation de la justice ainsi que la réforme du système de formation des magistrats. À ce sujet, l’intervenant a insisté sur l’importance de renforcer la formation au profit des magistrats en vue de les initier aux nouvelles lois qui sont le fruit d’une vaste reforme du secteur de la justice.

Pour ce qui est de la situation socioprofessionnelle des magistrats,

M. Laidouni a également

salué la décision du ministre de la Justice, garde de sceaux pour la création de la mutuelle des travailleurs du secteur de la justice qui, selon ses termes, représente l’une des revendications du syndicat. «Nous saluons la décision du ministre de la Justice pour la création de cette mutuelle qui, sans doute, contribuera à l’amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs du secteur» a tenu à préciser le président du syndicat national des magistrats qui a réitéré l’engagement de la corporation a œuvrer pour l’application rigoureuse de la loi.

Kamélia Hadjib