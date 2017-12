M. Mihoubi, invitÃ© de notre forum : une annÃ©e culturellement dense

Le ministre de la Culture a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, que l’année 2018 sera placée sous le générique «La célébration du patrimoine national culturel amazigh». Le démarrage sera marqué par le retour du chanteur Idir (début du mois de janvier), et sera suivi par les festivités de Yennayer. Azzedine Mihoubi a par ailleurs annoncé la révision de la loi sur la protection du patrimoine. 2018 marquera aussi le retour d’un des monstres du cinéma algérien, Athmane Ariouet.

Azzedine Mihoubi est un homme de culture, difficile de lui poser des colles dans un domaine où il excelle. Hier, au Forum d’El Moudjahid, son intervention sonnait comme des proses. Son secteur, il le connaît sur le bout des doigts. C’est ainsi que durant près de quarante minutes, il a évoqué les principaux moments enregistrés durant l’année 2017. À l’écouter épeler toutes les manifestations culturelles, festival du film engagé, SILA, festival du film arabe ... difficile de croire ceux qui prétendent que la politique de restrictions budgétaires a affecté ce secteur. Si certains festivals ou rencontres culturelles ont disparu, c’est parce que les organisateurs, habitués à disposer de fonds fournis par les pouvoirs publics, ont préféré se retirer, au lieu de chercher d’autres sources de financement. À quelque chose malheur est bon, puisque la situation financière du pays a permis de faire la sélection, et seuls les rendez-vous importants qui mettent en avant l’image de l’Algérie ont été retenus. Le ministre de la Culture a saisi son passage au Forum d’El Moudjahid, pour annoncer le retour d’Athmane Ariouet. En effet, après 20 ans d’absence, un des monstres du cinéma algérien revient à la scène, avec son film sujet à une polémique. Le ministre de la Culture, qui a rencontré l’acteur, dit que le film est en phase de montage. Si certains parlent de levée de censure, Mihoubi préfère lui parler de réduction du temps du film et de tournage de nouvelles séquences cinématographiques. Quoi qu’il en soit, la diffusion du film Chroniques des années pub est prévue l’année prochaine. Et en matière de production cinématographique, l’année 2018 verra la sortie du film Ben M’hidi. La fiction historique consacrée au parcours de Larbi Ben M’hidi, figure emblématique de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, assassiné en 1957, est prévue pour le mois de mars prochain, probablement le 4 mars, date anniversaire de la mort du chahid. Et dans le chapitre nouveau biopic, le ministre a annoncé la réalisation d’un film sur Ahmed Bey. Le tournage se fera à Boussaâda. Par ailleurs, si le ministre estime que la loi sur le livre, promulguée an 2015, n’a pas besoin d’être revue, comme demandé par certains, il annonce que la loi sur la protection du patrimoine culturel sera révisée, pour mieux faire face à ce qu’il a qualifié de «terrorisme culturel». La révision de la loi 98-04 permettra d’introduire des peines sévères en matière de lutte contre la contrebande des vestiges. «La protection des trésors culturels n’est pas du seul ressort du secteur de la Culture, mais requiert la conjugaison des efforts de tous, y compris les citoyens.» En évoquant le programme du ministère pour 2018, le ministre a annoncé l’organisation d’une conférence internationale sur La Casbah d’Alger sous l’égide de l’UNESCO, le mois de janvier prochain. Cette rencontre permettra de mettre en exergue les efforts consentis par l’Algérie en matière de préservation de ce site historique classé au patrimoine mondial, comme elle sera une occasion pour bénéficier de l’expertise de certains pays comme le Portugal. Interrogé sur l’opération de regroupement des structures culturelles à vocation similaire, le ministre a expliqué que certaines sont dans la phase de concrétisation, et d’autres déjà finalisées. Il y a lieu de noter que le ministre de la Culture est revenu sur les plus grands événements culturels de l’année 2017, notamment le Salon international du livre d’Alger (Sila). Une importante manifestation culturelle dédiée au livre, qui a accueilli plus de 51 pays et plus de 950 maisons d’édition, avec l’Afrique du Sud comme invité d’honneur. Cette 22e édition du Sila a été une nouvelle occasion pour recevoir les plus grands auteurs et romanciers du monde, et une opportunité pour s’ouvrir sur le marché international du livre. À la question de savoir si ce rendez-vous peut éventuellement être délocalisé, comme revendiqué par certains éditeurs, le ministre a répondu que les plus grands Salons du livre, à l’image du Caire et de Beyrouth, se tiennent dans les capitales. Cependant, il dit qu’il est possible de choisir des wilayas, pour organiser des Salons nationaux autour de spécialités (livres pour enfants, scientifiques... ).

Nora Chergui