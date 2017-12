JournÃ©e arabe de la police : lâ€™AlgÃ©rie, une rÃ©fÃ©rence

Un vibrant hommage a été rendu au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour tous les efforts consentis pour la promotion de la pratique sportive au sein de la police, mais aussi la stratégie mise en place pour le développement et la professionnalisation de la police algérienne.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a célébré, hier, la Journée arabe de la police, qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année.

La cérémonie de célébration, qui s’est déroulée à l’École supérieure de police de Châteauneuf Ali-Tounsi, a été présidée par le général major, Abdelghani Hamel, Directeur général de la Sûreté nationale, en présence du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koumen, d’une dizaine de ministres, ainsi que des autorités locales et militaires.

Dans son discours d’ouverture, le DGSN a souligné que «la police algérienne est désormais devenue un exemple à suivre pour les polices arabes, notamment dans les domaines scientifique et technique, pour paraphraser les propos du secrétaire général du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes». Et d’ajouter que la police effectue un travail soutenu, «pour renforcer davantage les liens traditionnels entre le citoyen et la police, faire connaître au public les services et les activités de cette institution de l’État».

Selon le DG de la Sûreté nationale, «aujourd’hui, la place qu’occupe la police algérienne à l’échelle du monde arabe démontre que l’Algérie possède actuellement une police qui rivalise avec les autres polices des pays développés».

Il a mis en avant le niveau atteint par la police algérienne qui possède, comme il l’a souligné, «des moyens sophistiqués lui permettant d’assumer parfaitement les missions dont elle est investie, dans le cadre de sa lutte permanente contre le crime sous toutes ses formes, tout en œuvrant à la consécration du principe de travail de proximité avec l’environnement social».

M. Hamel a soutenu que la lutte contre la criminalité impose une «grande maîtrise des moyens technologiques modernes», mettant l’accent sur l’importance de l’investissement sur les ressources humaines, à la faveur, notamment, de la prise en charge professionnelle et sociale (du policier) et sa formation continue.

Abdelghani Hamel n’a pas omis de rendre hommage aux membres de l’institution policière qui ont consenti d’importants sacrifices au service de la sécurité arabe qui espère davantage de coopération et de coordination des efforts face au développement de la criminalité multiforme que connaît le monde arabe.

Pour sa part, le SG du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur a souligné que l’Algérie était devenue «une référence en matière de lutte contre le terrorisme, et un modèle pour d’autres pays arabes et de part le monde». Il a mis en relief, dans son allocution, les efforts du Conseil pour «la coordination et le renforcement de la coopération sécuritaire arabe dans la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes». Il a précisé que «le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur atteste de la place prépondérante qu’occupe désormais la police algérienne au double plan humain et matériel».

Lancement officiel d’une application intitulée « DGSN-Info Presse » destinée aux médias



M. Koumen a évoqué, à l’occasion, les grands sacrifices consentis par les éléments de la Sûreté nationale, en particulier lors de la décennie noire, soulignant que l’Algérie a pu sortir de cette épreuve, grâce à la détermination de ses services de sécurité et leur cohésion avec le peuple algérien.

Il a également salué le rôle capital que joue la police algérienne dans le renforcement des relations de coopération et la coordination entre les organes arabes de sécurité et les organes de sécurité régionaux, dont la police africaine. À cet effet, il a indiqué que le haut niveau de professionnalisme de la police algérienne a été atteint suite à trois facteurs prépondérants, à savoir la volonté politique, l’expérience et la direction éclairée qui caractérisent les représentants de la police algérienne et un citoyen conscient.

Durant la même journée, le général Benhamed Attia, président de l’Union arabe des sportifs de police, a rendu un vibrant hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour tous les efforts consentis pour la promotion de la pratique sportive au sein de la police, mais aussi la stratégie mise en place pour le développement et la professionnalisation de la police algérienne.

Le DGSN, Abdelghani Hamel, a également été honoré par pratiquement tous les représentants des polices des pays arabes présents à cette cérémonie. À cette occasion, le ministre de la Communication, et la ministre de la Poste et des Nouvelles technologies, respectivement Djamel Kaouane et Houda Faraoun, ont procédé, en compagnie de M. Hamel, au lancement d’une nouvelle application téléchargeable sur les Smartphones et tablettes. Une application intitulée «DGSN-Info Presse» destinée aux médias qui peuvent recueillir le maximum d’informations, en temps réel, sur les activités quotidiennes de la police.

De plus, cette rencontre de haut niveau a vu la promotion d’une centaine de fonctionnaires de police tous grades confondus, à des postes supérieurs. Même les enfants des policiers ayant décroché leur baccalauréat avec mention très bien ont été honorés par la DGSN, au même titre que les athlètes de la police en handisport qui ont, eux aussi, reçu des cadeaux symboliques.

Il y a lieu de souligner que la Journée de la police arabe, célébrée tous les 18 décembre, a été décrétée en 1972 à El-Aïn, aux Émirats arabes unis, lorsque les directeurs nationaux s’étaient réunis pour la première fois. Elle a donné l’occasion de coordonner les actions de lutte contre la criminalité, surtout le terrorisme qui sévit dans le monde arabe. Les vingt-deux pays que compte cette région sont tous adhérents à cette organisation.

Mohamed Mendaci