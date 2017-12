Eclairage : Nos fractures, leurs forfaitures

On connaissait l’humour anglais mais cette fois, ce sont les Américains qui montrent de réels talents dans le genre noir. En effet, que penser de cette déclaration faite, semble-t-il, sous couvert de l’anonymat (comme si connaître son auteur pouvait le mettre dans une position délicate, parce qu’il aurait divulgué une information sérieuse, crédible et importante) qui «vend la mèche» sur la Maison-Blanche qui va «renouveler ses efforts pour relancer un processus de paix israélo-palestinien mis à mal par la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël» ? Le vice-président, Mike Pence, est attendu à El-Qods occupé. Ce «confident» qui a requis l’anonymat, travaille à la Maison-Blanche et estime que «ce voyage est en quelque sorte un commencement. Nous continuons de nous concentrer sur le processus de paix et comment nous pouvons conduire cette situation vers une conclusion» !!!

Aux uns la parole et aux autres les actes. On invite les Palestiniens a parler et on encourage Israël à morceler le territoire palestinien a coups d’expulsion et d’implantations de nouvelles colonies. Inscris ! Que je suis Arabe. Que tu as raflé les vignes de mes pères. Et la terre que je cultivais moi et mes enfants ensemble. Tu nous as tout pris, hormis, pour la survie de mes petits-fils, les rochers que voici. Si vraiment, les parrains d’Israël voulaient la paix pourquoi bloquent-ils systématiquement à coups de veto toute résolution condamnant le fait colonial de ce pays créé de façon artificielle par l’Occident en plein cœur arabe ? Chaque année, l'assemblée générale de l'ONU vote une résolution intitulée «Règlement pacifique de la question de Palestine» qui demande à Israël de se retirer des territoires occupés depuis 1967, y compris El Qods-Est (résolution 242), régler le problème des réfugiés par le droit au retour ou à la compensation (résolution 194). Cette résolution est chaque année approuvée par la majorité des pays, mais les États-Unis mettent leur veto. Si vraiment les parrains d’Israël voulaient la paix, pourquoi n’ont-ils pas accompagné et concrétisé le processus de création de deux Etats depuis 70 ans ? Si vraiment les parrains de ce processus de paix voulaient la paix pourquoi piétiner le consensus international, le droit et la légalité en reconnaissant El Qods comme capitale d’Israël ? Israël construit depuis des années des logements dans la partie Est de cette ville sainte. Pourquoi le Conseil de sécurité de l’ONU, qui a été prompt à légaliser les bombardements en Syrie, en Irak, en Libye, pour protéger des populations civiles, est-il resté spectateur devant l’effroyable carnage de Gaza mené par Israël ? Israël a dans son tiroir un projet de loi qui prévoit le morcellement de la mosquée Al-Aqsa. Attention ! La question est loin d’être religieuse. Elle est, essentiellement, coloniale : destruction de maisons, confiscation des terres, extension des colonies, mise en œuvre d’un plan d’effacement des lieux saints des Musulmans et des Chrétiens et leur judaïsation. Mogherini déclaré que «Jérusalem doit être la capitale de deux Etats». Une déclaration, encore une qui s’ajoute aux centaines d’autres exprimées depuis des décennies par la communauté internationale. Israël n’est pas le problème. Il n’est que le symptôme d’un mal plus profond. Les organisations internationales, la duplicité de l’Occident, les fractures du monde arabo-musulman et les lobbies sont les lieux de tous les reniements.

Mohamed Koursi