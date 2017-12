SolidaritÃ© avec le peuple palestinien : soutien sans faille

«El-Qods, capitale éternelle de la Palestine», tel est le mot d’ordre des milliers de participants qui étaient présents, dans la matinée d’hier, à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger.

Une coupole qui a affiché plein à l’occasion d’un rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien suite à la décision du Président américain de transférer l’ambassade US de Tel-Aviv à la Ville sainte occupée par l’armée sioniste. Société civile, partis politiques, parlementaires, organisations estudiantines, syndicats ou de simples citoyens, toutes les catégories de la société se sont donné le mot pour crier haut et fort l’attachement de l’Algérie à la Palestine et son soutien inconditionnel et indéfectible au peuple palestinien. D’Alger et d’autres wilayas limitrophes, les présents rejettent la décision de l’Administration américaine et assurent leur engagement pour la cause palestinienne qu'ils considèrent être la leur. «Mort à Israël», «La cause palestinienne est la nôtre» et «Trump, tu trompes !», résument à elles seules le sentiment affiché hier lors de ce rassemblement auquel a participé le conseiller de l’ambassadeur de Palestine à Alger. «L’histoire a toujours démontré que les Algériens n’ont jamais lâché leurs frères palestiniens. Nous les avons trouvés à chaque fois que nous traversions des moments difficiles, contrairement à d’autres pays qui seront jugés un jour par cette même histoire sur leurs positions déshonorantes envers la cause palestinienne. Donc pour moi, ce n’est pas surprenant de voir l’Algérie, gouvernement et peuple, afficher sa solidarité avec El Qods. Ces beaux moments que je suis en train de vivre, on ne les voit qu’en Algérie, pays qui a enfanté des héros de la trempe de Didouche Mourad et Amirouche», s’est exprimé Bachir Abou Hatb, appuyé par des youyous des nombreuses femmes qui ont tenu à marquer de leur présence cette manifestation. Les intervenants ont tous mis l’accent sur la gravité de la décision de Trump et mis en garde contre les conséquences qui peuvent en découler. Tour à tour en effet, les représentants de certains partis politiques, comme le FLN et le RND ou des organisations de la société civile comme les moudjahidine et les enfants de chouhada, l’union des femmes algériennes et l’union des paysans algériens, ont affirmé que leur présence à cette manifestation constitue un «devoir» et rassuré le peuple palestinien du soutien et de la solidarité du peuple algérien.

«L’Algérie dénonce la décision prise par le Président américain et assure qu’El Qods sera toujours la capitale de la Palestine. L’Algérie ne laissera jamais tomber la Palestine», ont-ils relevé en substance. Imités par l’imam de la Grande mosquée d’Alger, Ali Aya, qui estime «nécessaire» d’évoquer la cause palestinienne dans les mosquées avant d’inviter les Algériens de tous bords à adhérer au front de préservation d’El Qods qui sera constitué dans les prochains jours. «Nous allons nous réunir prochainement pour débattre des actions à entreprendre. Des personnalités connues et apolitiques seront associées dans cette démarche, avec l’appui des organisations des moudjahidine», a-t-il noté. Malgré le poids des ans, la présence de l’ancienne moudjahida Louisette Ighilahriz n’est pas passée inaperçue, au milieu des milliers de présents. «La Palestine est orpheline aujourd’hui. Il est de notre devoir d’être solidaire, de marquer notre présence pour relever le défi», a-t-elle scandé, sous un tonnerre d’applaudissements.

S. A. M.

Sétif

Des positions historiques

La grande salle du complexe omnisports du 8-Mai-1945 s’est avérée trop exiguë pour contenir cette foule immense venue même des coins les plus reculés pour dénoncer haut et fort le caractère illégal de cette décision, exprimant par la même leur colère et réitérer leur soutien indéfectible au peuple palestinien.

Dans cet immense élan de solidarité marqué aussi par la présence d’organisations, d’associations et de partis politiques qui ont répondu à l’appel de la société civile, les emblèmes nationaux algériens et palestiniens étaient brandis côte à côte. Plusieurs intervenants se relayeront à la tribune pour dénoncer la position constante des USA en faveur de la colonisation israélienne dans le pays de Yasser Arafat et crier haut et fort le danger que véhicule cette décision.

Ils rappelleront le soutien constant de l’Algérie sous la conduite du Président Bouteflika au peuple palestinien et souligneront les positions historiques du Président Boumediène, du ministre des AE, Abdelaziz Bouteflika, en 1974 lors de la 29e assemblée générale de l’ONU et du président Chadli le 15 novembre 1988. «Nous sommes là et nous y serons autant de fois qu’il le faudra pour affirmer et consolider la voix de l’Algérie entière qui n’a jamais failli, ni trahi sa position et ses principes inébranlables.

N’oubliez pas que c’est en Algérie que l’Etat de Palestine à été proclamé et que c’est grâce à Abdelaziz Bouteflika que la délégation palestinienne, conduite alors par le défunt Yasser Arafat, à investi l’assemblée générale de l’ONU», nous dira Abdelhakim.

F. Zoghbi

Toute modification des frontières de 1967 est inacceptable



Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a déclaré hier que les Palestiniens n'accepteront aucune modification des frontières de 1967 à El Qods-Est. Selon un communiqué publié par l'agence de presse palestinienne (WAFA), Nabil Abou Roudeina a déclaré que la «position des Etats-Unis prouve une fois de plus que le gouvernement américain actuel se désengage complètement du processus de paix». «Reconnaître El Qods comme capitale d'Israël et y transférer l'ambassade des Etats-Unis, et ainsi prendre une décision unilatérale sur son statut final, viole le droit international et raffermit l'occupation», a-t-il déclaré. «C'est inacceptable et nous condamnons cette décision», a-t-il ajouté. Cette déclaration intervient juste après qu'un responsable de la Maison-Blanche a affirmé que le gouvernement américain reconnaîtrait une prétendue appartenance de «Haeit El Bourak» d'El Qods à l'occupant israélien. Les Palestiniens revendiquent pour leur Etat les frontières du 4 juin 1967 avant l'occupation du territoire palestinien par Israël et revendique l'est d'El Qods comme capitale de l'Etat palestinien indépendant. (APS)

Rassemblements dans le sud, l’est et l’ouest

Des centaines de citoyens dans les wilayas d’Ouargla, Ghardaïa, Béchar, Illizi et autres régions, issus de différentes catégories de la société, ont pris part à ces rassemblements populaires, scandant leur soutien à la cause palestinienne. Les participants ont également arboré les drapeaux palestinien et algérien pour exprimer la solidarité du peuple algérien avec la juste cause palestinienne. Des activités de solidarité ont également été initiées par de nombreuses associations, à travers des lectures poétiques, l’entonnement de chants engagés, et l’organisation de caravanes arborant les emblèmes national et palestinien et sillonnant les différentes rues des wilayas.

A Annaba, un rassemblement a été organisé au théâtre régional Azzeddine Medjoubi, à l’initiative de l’Académie de la société civile en présence de représentants de différentes associations, des élus locaux et un grand nombre de citoyens et d’étudiants. La même solidarité s’est exprimée à Guelma à travers une large participation des citoyens de toutes les catégories. Constantine était également au rendez-vous à la maison de la culture Malek-Haddad. Dans la wilaya de Jijel, un collectif représentant la société civile a organisé à la maison de la culture Omar-Oussedik un rassemblement avec la participation d’un représentant de l’ambassade de la Palestine à Alger.

A Oran, des centaines de citoyens étaient au rendez-vous au palais des sports Hamou-Boutlelis. Des représentants de partis, de la société civile et du mouvement associatif ont pris la parole pour dénoncer cette décision. Un rassemblement similaire a été tenu à salle omnisports de l’OPOW Akid-Lotfi à Tlemcen. Dans la wilaya de Tiaret, la maison de la culture a abrité un rassemblement, et à Tissemsilt, un documentaire intitulé El Qods, capitale éternelle de la Palestine a été projeté à la maison de la culture Mouloud-Kacem-Naït-Belkacem, en marge d’un rassemblement populaire, initié par le Commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens. (APS)