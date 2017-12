Union de wilaya UGTA de Annaba : des motifs de fiertÃ©

Le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, a réitéré hier à partir d’Annaba le soutien inconditionnel de son organisation au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. S’exprimant en marge des travaux du 12e congrès de l’union de wilaya UGTA de Annaba, il a souligné : «Nous sommes fiers de soutenir le Président de la République pour les bienfaits qu’il a réalisés pour le pays et pour le respect des chouhada de la Révolution du 1er Novembre 1954.» Et de rendre un hommage aux défunts Aïssat Idir et Abdelhak Benhamouda notamment.

«Nous soutenons le Président Abdelaziz Bouteflika parce qu’il fut parmi les acteurs qui ont arraché l’indépendance du pays et a fait entendre la voix de l’Algérie dans le concert des Nations», a dit le secrétaire général de l’UGTA, précisant que ce soutien tire sa substance des acquis sociaux et économiques des travailleurs ainsi que de la réconciliation nationale qui a permis l’arrêt de l’effusion du sang entre Algériens. Le paiement de la dette extérieure en totalité en est un autre motif de fierté à mettre à l’actif du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a, par ailleurs, souligné Abdelmadjid Sidi Saïd, ajoutant que des milliards de dinars ont été injectés sur ordre du Président de la République pour sauver des entreprises en faillite, à l’exemple du complexe sidérurgique d’El Hadjar. Les travaux du 12e congrès de l’union de wilaya UGTA se sont poursuivis par l’élection des membres du bureau de l’union locale avec à leur tête le syndicaliste du secteur de la santé, Kamel Friteh, plébiscité à main levée par les 207 congressistes. Une motion de soutien au peuple palestinien, et contre la décision de reconnaissance d’El Qods capitale de l’entité sioniste, a été par ailleurs adoptée par les congressistes sur proposition du secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd. Les congressistes ont honoré le Président de la République au nom des habitants de la wilaya d’Annaba.

B. Guetmi