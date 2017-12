MarchÃ© de lâ€™emploi : DÃ©calage entre le capital humain et les besoins

«En Algérie, on observe un décalage entre le capital humain et les besoins du marché de l’emploi, en dépit d’importants investissements dans l’enseignement supérieur», a indiqué une étude menée par la Direction générale du Trésor français. La sur-représentation des étudiants inscrits en sciences sociales et humaines (près de 65 %) «ne répond pas aux besoins actuels de l’économie».

Le Trésor public français, qui se base sur des chiffres de l’Office national des statistiques (ONS), fait observer que pour pallier cette situation, «une inflexion est aujourd’hui apportée par les autorités pour mettre en place des formations diplômantes plus adaptées aux nécessités du marché du travail». Il note cependant que, dans tous les pays du Maghreb, le chômage des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur dépasse «largement» celui des personnes ayant un niveau d’instruction inférieur, indiquant qu’en Algérie le taux était en 2016 à 16,7 %, «plus élevé que pour le niveau d’instruction inférieur (9,5 % pour le secondaire, 10,6 % pour le cycle moyen)». De façon plus globale, l’étude précise que le taux de chômage en Algérie, évalué à 11,7 % pour 2017, «devrait atteindre 13,2 % en 2018, du fait d’un ralentissement de l’activité économique (0,8 % de croissance prévu en 2018), alors que le taux de chômage des jeunes s’établit à 26 % (18 % pour les diplômés de l’enseignement supérieur)», relevant que le taux de chômage des femmes reste «plus élevé» (20 %) que celui les hommes (8,1 %). Analysant le marché du travail au Maghreb qui se caractérise par «une segmentation entre un secteur formel d’une part et un secteur informel non réglementé», l’étude rappelle à cet effet l’impact, en Algérie, de la restructuration du secteur public marchand intervenue dans le cadre du plan d’ajustement structurel mis en place avec la Banque mondiale et le FMI en 1994. «L’excédent d’offre durable sur le marché du travail qui a suivi, ne s’est résorbé qu’au milieu de la décennie 2000, à la faveur de créations massives d’emplois non affiliés au régime de sécurité sociale», a-t-elle indiqué, soulignant que ces évolutions ont jeté les bases de la structure du marché du travail algérien. (APS)