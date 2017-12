Industrie miniÃ¨re : Un levier de croissance

Elles sont 31 substances minérales exploitées et extraites depuis 1.400 exploitations minières. Du phosphate, du sel, du fer, du diamant et de l’or. Le sous-sol algérien est d’une richesse inestimable. Le fer et le phosphate représentent les plus importantes richesses avec des réserves géologiques estimées respectivement à plus de 3 milliards et de 2 milliards de tonnes. Mais, comme le souligne le magazine Algérie industrie, le développement du secteur minier en Algérie demeure «timide».

Les exportations annuelles en produits miniers, faibles, ne dépassent pas les 170 millions de dollars. Et le secteur ne participe au budget de l’Etat qu’avec près de 6 milliards de dinars, soit une contribution ne dépassant pas le 1% du PIB. A ce sujet, Ferhat Hamioud, directeur général des mines par intérim au ministère de l’Industrie, explique l’importance du secteur par son rôle de «pourvoyeur» de matières premières particulièrement aux industries de transformation sidérurgique, métallurgique, chimique… pharmaceutique, et de créateur d’emplois et de générateur de ressources de devises. Pour l’avenir du secteur, le même responsable préconise une stratégie minière «claire» à mettre en œuvre pour faire face aux faiblesses et retards enregistrés.

Cette stratégie, ajoute-t-il, devrait, en premier lieu, être traduite notamment par l’amélioration du niveau de la qualité du potentiel minéral en intensifiant les efforts d’investissement et les programmes de recherche géologique et minière.

D’autre part, s’imposera l’impératif de nouer des partenariats d’affaires public-privé et des négociations avec des étrangers. Objectif : attirer des capitaux étrangers, des technologies et des compétences. Dans son analyse, M. Hamioud met en relief la nécessité de prendre en compte le «développement et le renforcement de nos capacités de gouvernance pour une meilleure gestion des ressources minières». Pour les perspectives, le DG intérimaire des mines annonce une série de projets qui seront mis en œuvre.

Les études, précise-t-il, sont déjà entamées ou en voie de l’être. «Ces projets miniers peuvent jouer un rôle important pour l’économie de notre pays par la satisfaction des besoins du marché national et l’exportation de l’excédent», enchaîne M. Hamioud. Citant le phosphate, à titre d’exemple, il souligne que le ministère de tutelle œuvre pour aboutir à créer un avantage concurrentiel pour la réalisation de toute la chaîne de valeur.

Fouad Irnatene