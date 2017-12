Cinq conventions-cadres signÃ©es avec des partenaires locaux : Sonatrach Ã  lâ€™heure du grand redÃ©ploiement

Dans l’attente de la publication de son plan de développement, d’un montant d’investissement de 50 milliards de dollars, la compagnie Sonatrach est au centre d’une dynamique de redéploiement tous azimuts.

Une dynamique qui ne se rapporte pas uniquement au développement du secteur énergétique dans tous ses segments, mais bien au-delà, comme le certifient à juste titre les cinq conventions-cadres signées ce jeudi avec diverses entités industrielles relevant de plusieurs départements ministériels que sont les ministères de la Défense nationale, de l’Industrie et des Mines, des Travaux publics et des Transports ainsi que celui de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Dans leur ensemble, les conventions signées s’inscrivent au diapason des objectifs fixés par l’Etat, aussi bien en termes de promotion de l’outil national de production qu’en matière de réduction des importations et de transfert des devises, indique-t-on dans un communiqué rendu public par le groupe Sonatrach. Trois des cinq conventions-cadres évoquées ont été signées avec les groupes publics Algeria chemical specialities (ACS), Divindus (Diverses Industries) et Logitrans, pour la réalisation de prestations, et ce, dans le cadre de la promotion de l’outil de production national, a-t-on informé de même source.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège de la direction générale de Sonatrach, en présence de son P-dg et ceux des trois groupes publics relevant des ministères de l’Industrie, des Travaux publics et des Transports. Ces conventions-cadres régiront les modalités de réalisation, par les sociétés des trois groupes, des prestations dans des domaines diversifiés, tels que les produits chimiques, le pharmaceutique, le transport et fret, la transformation du bois, la transformation métallique, au profit de Sonatrach et de ses filiales. La quatrième convention-cadre a été signée par ailleurs avec l’Etablissement de réalisation des systèmes de vidéo-surveillance (ERSV), relevant du ministère de la Défense nationale. Elle porte sur la réalisation, clés en main, des projets dans les domaines de la vidéo-surveillance, l’anti-intrusion, le contrôle d’accès, l’actualisation des systèmes de communication ainsi que la mise à niveau des installations existantes. Une cinquième convention-cadre a été signée entre Sonatrach et l’Entreprise horticole et espaces verts (EHEV), relevant du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ajoute dans le même communiqué. Toutes ces conventions-cadres qui certifient indéniablement d’une accélération de la dynamique des investissements inscrits dans la feuille de route de la compagnie nationale des hydrocarbures renseignent, en outre, de la place de mieux en mieux considérée qu’accorde le groupe Sonatrach à la contribution des entreprises dans la réalisation des ses différents projets. Il convient d’ailleurs de rappeler à ce propos que le P-DG du Groupe, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, a bien souligné dans ses précédentes déclarations, notamment lors de la visite de travail qu’il a effectuée à Adrar, que le plan de développement de Sonatrach sera présenté à l’ensemble des entreprises algériennes, qu’elles soient du domaine public ou privé, afin qu’elles puissent participer efficacement à sa réalisation sur le terrain. Sur un autre volet, et en parlant d’investissements, les opportunités qu’offre Sonatrach en la matière semblent intéresser au plus haut point ses partenaires étrangers.

En atteste, à juste titre, le retour en force du Groupe français Total dont le P-DG, M. Patrick Pouyanne, était la semaine passée à Alger pour la signature d’une convention de partenariat se rapportant à l’exploitation du champ gazier de Timimoun, mais aussi pour optimiser la coopération avec Sonatrach et baliser le terrain en vue de la signature d’autres contrats liés à la pétrochimie, l’énergie solaire, l’offshore, l’onshore, l’exploitation du gaz de schiste, le GNL, etc.

Karim Aoudia