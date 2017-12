Eclairage : Miser sur le dÃ©veloppement durable

Le gouvernement devrait mettre en place une «nouvelle stratégie» de développement des régions frontalières, avant la fin de l’année 2017, en vue d’insuffler une nouvelle dynamique à ces régions. Cette nouvelle stratégie de développement des régions frontalières et des wilayas déléguées vient «en application des instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour le développement de ces régions, à travers un programme spécial». L’annonce en a été faite, notamment par le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, et le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, lors de rencontres consacrées à l’évaluation des projets de développement dans ces régions. Tous les domaines de développement local sont concernés. M. Bedoui a promis de «constituer un comité ministériel de suivi permanent des projets», qui sera composé, a-t-il-précisé, «des secrétaires généraux des ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, des Transport et des Travaux publics, de la Santé, de l’Habitat et de l’Environnement». Le ministre a également mis en exergue la nécessité de «dynamiser la machine économique» des wilayas du Sud, par l’adoption d’«une méthode d’organisation de qualité». Le développement des zones frontalières au profit des populations locales et l’implication de ces populations dans la sécurité et la stabilité sont en tête de liste des priorités du gouvernement, tenu de mettre en œuvre les instructions du Président de la République, qui accorde une « attention particulière» à la prise en charge des régions frontalières du pays, d’où la prise en charge de mesures et la garantie de moyens supplémentaires afin de relancer le développement dans ces zones frontalières. Le programme de développement touche aux différents aspects de la vie socioéconomique dans tous les secteurs vitaux, dont l’agriculture, les ressources en eau, l’éducation, la culture, la formation professionnelle et la santé. Cette stratégie vise aussi à contribuer à la stabilité régionale, en s’attaquant aux causes profondes d’instabilité, à travers de meilleures opportunités économiques. Les jeunes et les femmes, particulièrement touchés par le chômage et le manque de perspectives économiques, seront les cibles prioritaires des actions qui seront mises en place au travers des autorités locales et des organisations de la société civile locales. En effet, les OSC sont en prise directe sur les réalités, les besoins et les potentiels des régions frontalières, et constitueront un relais clé dans la mise en œuvre des actions prévues. Les objectifs concernent la création d’emplois au profit des jeunes et des femmes, en développant leurs capacités entrepreneuriales via des formations professionnelles adaptées à la demande locale. Il est également question de promotion d’emplois productifs, en stimulant le développement de micro et petites entreprises. Il s’agit de garantir l’accès à la formation professionnelle et aux financements pour la création d’entreprises, misant sur la durabilité des résultats. Quant à l’exécution de ce programme, il s’inscrit aussi dans la continuité de la stratégie élaborée et développée par le gouvernement.

Farid Bouyahia