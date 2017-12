Dâ€™une capacitÃ© de production de 1,5 million de tonnes : nouvelle cimenterie

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a inauguré, hier à Adrar, une nouvelle cimenterie dans la commune de Timektane (Adrar), première du genre dans la région. Fruit d’un partenariat algéro-chinois, pour un investissement de 21 milliards DA, cette nouvelle cimenterie, s'étendant sur une surface de 32 hectares, dans la commune de Timektane (260 km du chef-lieu de la wilaya d’Adrar), est d’une capacité de production prévisionnelle annuelle de 1,5 million de tonnes, et devrait atteindre trois millions de tonnes/an, après son extension prévue dans une deuxième phase.

Ce projet, qui générera 1.100 emplois, dont 400 permanents, relève de la Société privée de Travaux généraux Sidi Moussa (STG Sidi Moussa), à hauteur de 71%, et de la société chinoise China Triumph International Engineering Company (CTIEC Beijing), pour 29%. Choisi pour son expérience dans la production de ce produit, ce partenaire chinois sera chargé, en vertu d’un contrat de coopération de sept années, de la gestion de cette usine en phase d’exploitation, en vue d’assurer la formation de la main-d’oeuvre algérienne, du transfert du savoir-faire et de la maîtrise des technologies de pointe qui seront utilisées dans cette nouvelle entreprise. Première du genre dans le grand Sud algérien, la cimenterie de Timektane ouvre de larges perspectives de développement dans la région, dans la mesure où elle contribue, à la faveur de l’approvisionnement en ce produit nécessaire aux projets du BTPH et des hydrocarbures, à la propulsion de la cadence de développement et de hâter les rythmes de chantiers retenus pour la région, explique-t-on. Cet ambitieux projet devra ainsi mettre à la disposition de ses clients, les différentes variétés de ciment, dont le ciment pétrolier que cette unité produira à raison de 200.000 tonnes/an pour les entreprises pétrolières activant dans la région. La localisation de la cimenterie dans cette zone, construite en conformité avec les normes mondiales de sécurité et de protection de l’environnement, vient répondre à une série de critères, dont la disponibilité de la matière première du produit et l'impact positif sur le prix du sac de ciment. S’agissant du volet environnemental, la cimenterie est réalisée selon les normes internationales en vigueur, dont la rationalisation de la consommation électrique, grâce à son générateur d’une capacité de production de 52 Mégawatts, indépendant du réseau public. Ce projet, dont les travaux de réalisation ont été lancés début 2016, fait partie des projets structurants à même de garantir l’équilibre de développement dans les régions du grand sud du pays, d'impulser la cadence économique susceptible de contribuer à l’amélioration du cadre de vie de la population locale et de relancer les activités des jeunes accompagnant de pareils grands projets, souligne-t-on. Au cours de sa visite à Adrar, le Premier ministre est accompagné, notamment du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, du ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, et du ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi. Pour rappel, le nombre total actuel des cimenteries du pays est de dix-sept, d'une capacité globale de 25 millions de tonnes (contre 20 millions de tonnes en 2015), sachant que la demande nationale a été de 26 millions de tonnes en 2016. Les deux plus grands groupes sont la société publique GICA et l'entreprise LafargeHolcim-Algérie, qui détiennent 96% des capacités totales installées. En 2020, la capacité de production du pays doit augmenter à 40,6 millions de tonnes, avec 20 millions de tonnes pour GICA, et 11,1 millions de tonnes pour LafargeHolcim-Algérie, ainsi que 9,5 millions de tonnes pour les opérateurs privés. La facture d'importation de ciment est passée de 221 millions de dollars en 2010, à 448 millions de dollars en 2015, avant de reculer à 260 millions de dollars en 2016, suite à l'augmentation de la production locale et à l'instauration du régime de licence pour le ciment portland gris.



« Une source de fierté pour l’Algérie »



«Cette cimenterie, d’une capacité de production prévisionnelle annuelle de 1,5 million de tonnes, est une source de fierté pour l'Algérie», a déclaré M. Ouyahia, en marge de l'inauguration, ajoutant qu'elle confirme l'efficacité de la politique d'investissement initiée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Il a affirmé en outre qu'elle permettra la création de ressources supplémentaires et la réduction des prix du ciment qui ont reculé de moitié à Adrar et dans les wilayas limitrophes. Le Premier ministre a rappelé que l'investissement dans le Sud et dans les Hauts Plateaux bénéficie de privilèges et d'exonérations allant jusqu'à 10 ans. Saluant l'ambition de l'investisseur algérien à entamer l'exportation vers l'étranger, notamment vers les pays africains voisins, M. Ouyahia a souligné que cette démarche garantira des recettes supplémentaires en devise au profit de l'économie nationale, outre la création de postes d'emploi et la consolidation du processus du développement local.

