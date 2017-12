Chirurgie de la prothÃ¨se du genou en AlgÃ©rie : De nouvelles perspectives

Les participants à la 3ème journée d’orthopédie du genou dégénératif, ouverte hier à l’hôpital militaire régional universitaire d’Oran (HMRUO) «Docteur Amir Mohamed Benaïssa» relevant de la 2ème région militaire, ont mis en exergue l’émergence de la chirurgie de la prothèse de genou en Algérie et ses perspectives. Dans une allocution d’ouverture, le directeur général du HMRUO, le général Rachid Koudjeti, a souligné que les nouvelles pratiques de chirurgie ont amélioré la prise en charge des patients de cette pathologie préoccupante du genou, insistant sur la formation sur ces techniques nouvelles de chirurgie compte tenu du nombre important de patients qui ne cesse d’augmenter d’année en année. «Il s’agit d’un apprentissage qui nécessite une formation de haut niveau et un accompagnement», a-t-il déclaré. Les séries (expériences) cliniques présentées par les spécialistes de la chirurgie de la prothèse du genou lors de cette rencontre scientifique, dédiée à la mémoire du professeur Salah Mahmoud Khaznadar, décédé en avril 2017, ont montré que la chirurgie prothétique du genou est en plein développement en Algérie, attestant que les compétences existent, de même que les structures et que les actes de chirurgie sont fiables et avec peu de complications. L’expérience de prothèse totale du genou est assez riche, a expliqué le président du comité scientifique de la 3ème journée d’orthopédie, le colonel Amir Abdi, chef de service de chirurgie orthopédie au niveau de l’HMRUO lors d’une table ronde qu’il a présidé avec le concours de spécialistes algériens et étrangers, de France notamment, insistant sur l’importance de la planification de l’action de la chirurgie, qui se fait sur deux piliers que sont la radiographie conventionnelle (IRM et scanner) et la robotisation de la planification en 3 D. Dr Benfodda Mahdjoub, qui a présenté une expérience de l’arthroplastie du genou à l’EHU «1er novembre» d’Oran sur 46 malades qui ont une arthrose destructrice du genou pour la période allant de 2013 à 2016, a estimé que les résultats (prothèse du genou) sont jugés satisfaisants. Cette chirurgie a été initiée à Oran par Pr Bouhadiba qui a fait la première prothèse en 2009, a-t-il indiqué, soulignant que ce n’est qu’à partir de 2013 qu’elle est devenue régulière. Pr Chafia Hamitouche, directrice ajointe du laboratoire de traitement de l’information à Brest (France) a, dans son intervention, expliqué l’apport de la navigation 3 D et la modélisation morpho-fonctionnelle (anatomie et mouvement) à l’optimisation du geste (acte chirurgical) en chirurgie orthopédique. Il s’agit d’une nouvelle approche pour la pratique chirurgicale basée sur l’innovation, à savoir les nouvelles techniques par la mise en place d’outils qui permettent de guider le clinicien dans l’exécution du geste thérapeutique de manière sécurisée et précise avec un impact certain sur la qualité de vie du patient, a-t-elle soutenu. Le Pr Frédric Dubrana, chirurgien orthopédiste, professeur des universités à Brest (France) a abordé la place des petites prothèses du genou qui sont fiables et économiquement peu coûteuses, insistant sur le développement de ce modèle pour avoir de meilleurs résultats fonctionnels. Dr Nebia Blel, médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle a, dans son intervention sur le post opératoire après la pose de la prothèse totale du genou, a insisté sur l’importance d’associer au chirurgien, le médecin rééducateur dans la prise en charge du genou dégénératif arthrosique en pré et post opératoire. L’objectif vise à soulager le patient, à réduire sa douleur et à améliorer la mobilité et la stabilité du genou et ce, pour permettre une réinsertion socioprofessionnelle la plus rapide possible, a-t-elle ajouté. La rencontre a comporté des conférences, des communications et des workshops animés par des spécialistes traitant de des mécanismes dégénératifs et des conséquences de l’instabilité sur l’arthrose, de même qu’un débat abordant notamment la manière de faire face aux complications de la prothèses et les techniques chirurgicales, une des préoccupations du futur des hôpitaux. (APS)