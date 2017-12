Chirurgie de lâ€™Å“il : 1000 spÃ©cialistes pour 40 millions dâ€™habitants

En perpétuelle évolution, la chirurgie de l’œil est parmi les plus pratiquées dans le monde. Grace à cet acte médicale, d’importants progrès ont été enregistrés dans la lutte contre la cécité, dont le taux est de 0,19% en Algérie, alors que la moyenne mondiale est de 0,10%

La Société algérienne d’ophtalmologie estime que la lutte contre la cécité doit être menée sans relâche. Elle doit passer par la prise en charge précoce du glaucome, de la rétinopathie diabétique, du trachome et de la cataracte. La chirurgie de la cataracte, qui est une affection fréquente chez les seniors puisqu’elle touche plus d’une personne sur cinq à partir de 65 ans et près de deux sur trois après 85 ans, est en évolution durant les dernières années, grâce aux cliniques privées spécialisées et à la fourniture en 2006 de nouveaux équipements dans les services ophtalmologiques relevant du secteur public.

Mais le secteur privé prend le dessus sur le public en la matière. C’est pour cette raison que le président de la Société algérienne d’ophtalmologie (SAO), le Pr. Amar Ailem, a appelé, tout récemment à Alger, à la modernisation et à l’équipement des plateaux techniques des centres hospitalo-universitaires spécialisés pour couvrir les besoins des citoyens.

Il a affirmé à l’APS, en marge du 32e Congrès d’ophtalmologie, que les cliniques privées répondent mieux aux besoins des malades que le secteur public où «les plateaux techniques n’ont pas été modernisés» et dont la plupart remontent à 2006, appelant les pouvoirs publics à prendre en charge ce volet. L’accent a été ainsi mis sur l’importance de renforcer les équipements des services d’ophtalmologie des hôpitaux publics pour une meilleure prise en charge des malades, notamment en ce qui concerne la cataracte.



62 000 cas de cécité



Le professeur Ailem a déploré la « stagnation » observée ces derniers temps dans les services d’ophtalmologie du secteur public en matière de chirurgie de la cataracte, pour qui «cette situation, due à des facteurs organisationnels et juridiques pourrait avoir des répercussions sur la formation des jeunes médecins».

Il a rappelé que le nombre des personnes atteintes de cécité en Algérie est de 62 000, soit 1,9 cas pour 1 000 habitants, estimant que ce nombre demeure «élevé» par rapport aux pays à revenu moyen, à l’instar de l’Algérie.

Le spécialiste a insisté sur l’importance de réaliser un équilibre entre l’offre et la demande à travers une organisation rigoureuse des services et la dotation de ces derniers en équipements adéquats, rappelant que le nombre des ophtalmologues en Algérie est estimé à 1000 spécialistes pour 40 millions d’habitants. «Il y a lieu d’enrichir ce domaine par 1000 spécialistes supplémentaires pour atteindre les normes internationales». Cet objectif, selon le professeur, ne se réalisera dans les quelques années à venir, car l’université forme seulement 80 spécialistes/an.

Malgré les efforts consentis par l’État pour le développement des sciences médicales et l’ophtalmologie en particulier, ces plateaux « n’ont pas encore atteint le niveau requis», vu les techniques obsolètes utilisées au niveau des CHU.

Concernant «la rétinopathie», le Pr. Ailem, a indiqué que la prise en charge des maladies se fait dans les meilleures conditions si on procède à un dépistage précoce, ajoutant que le secteur privé dispose de techniques et équipements plus sophistiqués. Les ophtalmologues algériens maitrisent ces spécialités depuis des années et l’usage des techniques modernes qui «ne leur pose aucun problème», a affirmé M. Ailem.

Par ailleurs, le nombre de plateaux techniques dédiés à la formation pratique demeure «insuffisant» dans le secteur public, tient-t-il à préciser, tout en appelant les pouvoirs publics à prendre en charge cet aspect dans les meilleurs délais afin de hisser le niveau pédagogique.



Gare aux idées reçues !



Il faut noter que la plupart des cécités «sont causées par la cataracte qui est une maladie curable et réversible, qui touche généralement les personnes de plus de 60 ans. Elle se caractérise par une opacité du cristallin, due au processus de vieillesse naturel.

Mais il faut savoir que la rétinopathie est liée notamment à l’âge et peut entrainer une perte de vue, récupérable toutefois grâce à des interventions chirurgicales de 20 minutes en enlevant la paroi qui couvre l’œil, contrairement au glaucome qui touche 500.000 Algériens et ne peut être évité que par un dépistage précoce, a partir de 40 ans. Ce dernier est le deuxième responsable de la cécité en Algérie et affecte 2 à 4 % de la population, notamment à partir de 40 ans.

Afin de préserver son capital optique et éviter la destruction totale des fibres optiques causant la cécité, il est préconisé de se présenter en consultation ophtalmique au minimum une fois par an dès l’âge de 45 ans.

Car une fois passé cette âge, de nombreux troubles peuvent aussi apparaître ou s’accentuer, chez les hommes comme chez les femmes. La plupart nécessiteront alors la prescription de lunettes ou de lentilles correctrices. Le trouble le plus fréquent est la presbytie qui résulte du vieillissement normal du système «autofocus» de l’œil dans la vue de près. Les personnes aux antécédents familiaux et médicaux (diabète, hypertension, cataracte, strabisme…) ainsi que celles qui s’exposent au soleil de façon répétée sans protection, sont les premières concernées. Enfin, gare aux idées reçues. Rien ne prouve que travailler sur un écran d’ordinateur a des effets négatifs sur la vision qui totalise près de 80% des informations utilisées par le cerveau. C’est le fait de fixer un écran ou bien de lire beaucoup qui oblige l’œil à travailler davantage, et donc de se fatiguer plus rapidement.

