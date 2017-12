Semaine du cinÃ©ma algÃ©rien Ã  Lille : Hommage Ã  des artistes

La 14e édition de la Semaine du cinéma algérien a été ouverte à Lille (nord de la France) avec au programme un hommage à l’auteur compositeur et interprète Cheikh El Hasnaoui, décédé en 2002 à l’âge de 92 ans, à Saint-Pierre (La Réunion) où il vivait. La Semaine, qui durera jusqu’au 20 décembre, a été organisée par l’association «Sud-Nord Evolution», en partenariat avec le consulat général d’Algérie à Lille, à la maison folie de Wazemmes, a-t-on appris vendredi du consulat. L’hommage à la légende de l’exil, auteur de Ya N’djoum Ellil (Ô Etoiles du soir), se traduira par l’organisation d’une soirée chaâbi et par la projection d’un documentaire intitulé Cheikh El Hasnaoui, de la Maison-Blanche à l’Océan bleu de Meziane Ourad et d’Abderrazak Larbi Cherif, a-t-on indiqué de même source. Un autre hommage sera également rendu à l’acteur, réalisateur, scénariste Mahmoud Zemmouri à travers la projection de son film intitulé Prends dix mille balles et casse-toi. Les organisateurs ont voulu faire coïncider cette édition cinématographique avec la célébration du centenaire de la naissance de l’écrivain algérien Mouloud Mammeri à travers la projection du film La colline oubliée du réalisateur Abderrahmane Bouguermouh. Une quinzaine de films traitant de plusieurs thématiques sont au programme de cette édition. (APS)