Salon du livre Â« Djurdjura Â» Ã  Tizi-Ouzou : Participation dâ€™une trentaine de maisons dâ€™Ã©dition

Une trentaine de maisons d’édition et une quarantaine d’auteurs prennent part à la dixième édition du Salon du livre « Djurdjura », qui s’est ouverte jeudi dernier à la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Tizi-Ouzou. Le coup d’envoi de cette énième édition, placée cette année sous le thème « Production littéraire et scientifique de nos hommes de lettres : hommage à Mouloud Mammeri, a été donné par les autorités locales, en présence du maestro chanteur populaire Lounis Ait Menguellet et d’autres personnalités du monde littéraire et artistique. Un riche et varié programme a été concocté par les organisateurs de ce salon dédié au livre et à la lecture, dont une série de conférences pour mettre en lumière toute la profondeur des œuvres littéraires algériennes et leur apport à la culture nationale, des expositions et de ventes-dédicaces de livres, des ateliers d’écriture, des caravanes livresques dans des établissements scolaires à travers le territoire de la wilaya, des tables rondes, des projections de films, notamment

La Colline oubliée et l’Opium et le Bâton, des adaptations cinématographiques de deux romans éponymes du romancier Mouloud Mammeri, ainsi que des journées d’information sur le braille et une formation au profit des gestionnaires des bibliothèques. Le premier jour de ce salon du livre annuel a vu la tenue d’une conférence animée par l’écrivain Amine Zaoui. Aujourd’hui, samedi, c’est au tour de l’écrivain Rachid Boudjedra d’animer une autre rencontre littéraire au niveau de la même salle de conférence de la bibliothèque principale de lecture publique. Le Salon du livre « Djurdjura », qui se poursuivra jusqu’au 19 du mois courant, sera marqué par plusieurs activités littéraires rendant hommage aux œuvres littéraires écrites en langue nationale et officielle Tamazight, a souligné la directrice de la culture, Nabila Goumeziane, dans son allocution d’ouverture de ce salon. Ce dernier sera aussi, a-t-elle indiqué, une halte pour évaluer le processus de prise en charge de la promotion de la langue amazighe depuis sa constitutionnalisation à ce jour.

Bel.Adrar