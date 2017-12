Norredine SaÃ¢di nous quitte : Une personnalitÃ© littÃ©raire

C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de l’écrivain et universitaire Norredine Saâdi, qui était une personnalité littéraire connue sur la scène culturelle algérienne et en France, sa terre d’exil depuis 1994.

L’homme, se sentant menacé durant la décennie noire, avait dû quitter son pays en raison de la dure période terroriste qui fut meurtrière pour un bon nombre d’intellectuels.

Homme aux grandes qualités morales, discret dans ses déclarations, de nature affable et plein de gentillesse, il demeurait depuis toujours, malgré son premier parcours universitaire dans le domaine juridique, soucieux par-dessus tout du bien-être comme de l’avenir des artistes algériens dans tous les secteurs de l’art, de leur révolte permanente, il n’avait de cesse de faire connaître leur talent, ici comme ailleurs, en leur consacrant, de Maâtoub Lounès, Houria Aichi en passant par le dramaturge Alloula, de remarquables biographies écrites dans un style très personnel et fort singulier, car il savait manier le stylo. Même s’il s’était établi à Douai, où il enseignait la sociologie -son autre domaine de prédilection- à l’université d’Artois, il venait régulièrement visiter son pays, auquel il restait irrémédiablement attaché, et se rendait chez sa famille et ses amis proches dans la capitale ou à Constantine, d’où il était originaire. Né en 1944, il avait fait ses études puis enseigné à la faculté de droit d’Alger, avant de s’imprégner pour longtemps de la vie artistique, qu’il s’agisse de chanteurs et compositeurs, d’artistes peintres ou d’hommes et de femmes de Lettres. Malgré la distance, il restait au courant des moindres événements qui se passaient en Algérie et on lui doit beaucoup de contributions dans des revues et dans la presse écrite, des textes et articles d’une rare beauté, commentant avec ses opinions et ses idées la vie culturelle avec ses embellies ou ses périodes creuses. Mort jeudi dernier dans un hôpital parisien des suites d’un cancer, il n’avait pourtant pas hésité à faire le déplacement à Alger pour assister à la 22e édition du Salon international du livre d’Alger, une manifestation devenue incontournable pour maints écrivains y compris ceux résidant à l’étranger. Norredine Saâdi avait une plume d’un chercheur universitaire qui questionnait les choses de l’art et analysait les profonds mécanismes de production. On peut dire, sans ambages, qu’à partir de ses réflexions sur l’art algérien, il faisait un travail de création très méticuleux, en suivant l’itinéraire et la carrière des autres. Il laisse derrière lui une œuvre prolifique, dont le dernier roman en date intitulé Boulevard de l’abîme, sorti aux éditions Barzakh en septembre 2017, avait fait l’objet d’une vente- dédicace ainsi que des rencontres avec ses lectrices férues de ses livres. C’est son éditeur qui a fait l’annonce, après celle de ses proches pendant ce week-end, de sa mort, à l’âge de 73 ans, survenue jeudi. Portraitiste hors pair, il aimait ce qu’il faisait et surtout s’attabler pour écrire au coin d’un café. Il avait, par ailleurs, publié des essais de sociologie dont Femmes et lois en Algérie (1991), Norme sexualité reproduction (1996), Journal intime et politique, Algérie 40 ans après et Il n’y a pas d’os dans la langue (2008), un recueil de nouvelles édité en 2013. Lui qui déclarait pourtant dans un récent entretien qu’il avait accordé à un journaliste algérien à l’occasion de la tenue du dernier Sila :

« Je ne suis pas un auteur à succès, je crois que je suis plutôt un auteur constant qui a son public et en tire une grande satisfaction », était également une figure reconnue dans le monde culturel en France. On sait aussi qu’il trouvait la foire du livre comme une manifestation profondément populaire, qui était fréquentée par deux publics : celui des lettrés et des lecteurs assidus et celui qui vient découvrir les lieux, les livres et les invités, et bien sûr saisir les opportunités d’achat. Adieu à l’ami des livres, et surtout des belles idées !

Lynda Graba