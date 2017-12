Ligue 2 (15e journÃ©e) : L'ASAM champion d'automne malgrÃ© la dÃ©faite

L'ultime journée de la phase aller du championnat de Ligue Deux, disputée vendredi, a connu une énorme surprise. En effet, assez solide depuis l'entame de la saison et surtout intraitable à domicile, le leader s'est incliné sur son terrain face au Ghali de Mascara, qui semble reprendre du poil de la bête depuis quelques semaines déjà. L'unique réalisation de cette partie a été l'œuvre d'El Hamraoui (86'), contre le cours du jeu. Malgré la défaite, l'AS Ain M'Lila termine cette première partie de la saison avec à son compte le titre honorifique de champion d'automne. De son côté, le dauphin, en l'occurrence MO Béjaïa, est revenu avec le point du nul de son déplacement à Saïda. Les poulains du coach Biskri, qui ont terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Rahal (90'), ont bien résisté face à une formation du MCS déterminée. Les deux teams se sont séparés sur un score vierge. C'est sur le même score que s'est soldé à Chlef l'affiche de cette manche, opposant l'ASO au CABBA. Les deux adversaires du jour, qui stagnent désormais au pied du podium avec le même nombre de points, se sont neutralisés à l'issue d'une rencontre très disputée. De son côté, le Rapid de Relizane n'a pas su garder sa place sur le podium. Les protégés de l'entraîneur Adjali ont laissé des plumes à Ain Fekroun face la formation locale, lanterne rouge pourtant avant cette journée. Le seul but de cette confrontation est signé Mahsas dans les arrêts de jeu (90+5). Par ailleurs, la JSM Skikda revient à la troisième place du classement, suite à sa victoire étriqué face au Mouloudia d'El Eulma, en position de second relégable. L'unique réalisation de cette rencontre, équilibrée dans l'ensemble, a été inscrite par Ziad (24'). Bouzidi, qui a remplacé Gomez en début de semaine seulement, entame ainsi sa mission à la tête de la barre technique de la formation de la JSMS par un succès. L'autre sérieux prétendant à l'accession, à savoir la JSM Béjaïa, s'est imposé à domicile face à une formation du Widad de Tlemcen très accrocheuse (1-0). Les poulains de Zeghdoud, qui continuent de suivre la course de près, doivent leur salut à Djeribia (22'). Dans le bas du tableau, les choses se corsent un peu plus pour le Chabab de Batna, désormais en position de relégable après sa défaite à domicile face à l'A Bou saâada (1-0).

R. M.