PAC 2 - CSC 0 : Les AlgÃ©rois plus rÃ©alistes

Le leader s'est incliné, hier à Bologhine, à l'occasion de l'ultime journée de la phase aller du championnat de Ligue 1, face au Paradou AC (2-0). Face à une formation algéroise pratiquant un football alléchant, le Chabab de Constantine, évoluant en bloc pourtant, a eu énormément de difficultés à imposer son jeu et son rythme.

Cette partie assez plaisante, qui s'est distinguée par une opposition de style, a démarré sur les chapeaux de roues. Évoluant dans une configuration tactique portée sur le jeu offensif, avec, notamment un jeu élaboré et varié (court et long) et un football en mouvement, les protégés du technicien espagnol Noguez étaient les premiers à ouvrir les hostilités. 3’, Cheraïtia ouvre la marque en reprenant une passe en retrait de son coéquipiers Naidji sur le côté droit. Pris de vitesse, les joueurs du coach Amrani n'ont pas tardé à réagir. 8’, le vétéran Bezzaz reprend de la tête, le centre de Belkheir. Le cuir est bien intercepté par le portier paciste. Une minute plus tard, le tir de Zerrara est bien capté par Moussaoui. Le Chabab de Constantine pousse de plus en plus, et s'expose aux contres des joueurs du Paradou Athletic, jouissant d'une bonne maîtrise technique collective et individuelle. 17’, Rahmani est obligé à se coucher pour se saisir de la balle. Soutenus par leur large public qui s'est déplacé en masse à Alger, les Sanafir prennent carrément les choses en main, en musclant leur jeu. 21’, le tir de Belkheir passe tout près du cadre. 28’, Moussaoui repousse des deux poings, le tir de Lamri. Le cuir revient dans les pieds de Benayada, à la limite de la surface, qui ne parvient pas à cadrer. En seconde période, les visiteurs ont pris l'initiative du jeu à leur compte, d'emblée. Néanmoins, faute d'une bonne stratégie offensive, les Constantinois n'ont jamais réussi à inquiéter la défense adverse. De leur côté, les joueurs du Paradou Athletic Club, assez bien organisés sur le terrain, ont favorisé le jeu de contres, en opérant un pressing constant sur le porteur du ballon. 67’, Zaâlani sauve de peu, en récupérant la balle d'El-Mellali sur la ligne pratiquement, alors que Rahmani était battu. 83’, Naidji, en deux temps, double la mise, suite à un contre rapide sur le côté droit. Une victoire mérité pour le PAC qui a bien su gérer les débats et les moments forts de la rencontre. De son côté, le CSC peut se consoler avec le titre honorifique de champion d’automne.

Rédha M.