Dans la lucarne : Le professionnalisme en question

Notre football connaît des moments difficiles. Les 32 clubs qui ont débuté la nouvelle expérience n’arrivent plus à suivre et sont aujourd’hui dans une situation peu envieuse. La grande majorité d’entre eux vit une situation financière déplorable qui les met en difficulté vis-à-vis de leurs joueurs qui, la plupart du temps, restent impayés. Ce qui influe négativement sur les résultats techniques du club et crée également des problèmes dans l’environnement du club et les supporters qui sont devenus des acteurs faisant et défaisant les présidents de ces clubs. Une instabilité qui ne peut leur permettre de progresser. C'est-à-dire réaliser de très bons résultats aujourd’hui, mais aussi contribuer directement à la formation des jeunes talents de demain. Face à cette situation, les sélectionneurs qui sont en train de défiler en sélection nationale trouvent un «mal fou» pour régénérer les rangs de l’EN A qui en a bien besoin par les temps qui courent. C’est vrai qu’après une expérience, dans le «professionnalisme» de presque sept années, les acteurs de notre football affirment qu’on s’est trop précipité dans le lancement de ce nouveau système de compétition. Il est vrai que pour se lancer dans le professionnalisme, il faut réspecter les conditions du cahier des charges. Parmi ces dernières, en priorité, l’infrastructure, les moyens financiers et aussi un centre de formation obligatoire pour chaque club comme cela est le cas dans les pays qui pratiquent déjà le professionnalisme. De plus un mauvais départ est constaté, lorsqu’on l’a entamé avec 32 clubs si l’on prend en ligne de compte les 16 clubs dans chaque palier (Ligue-1 et 2). Les spécialistes n’avaient pas compris une telle décision avec les deux paliers, en même temps. C’était un peu osé, surtout qu’il y avait un problème au niveau de la mobilisation des ressources de financement pour un tel projet. On voulait le faire malgré les difficultés, pour ne pas rester en rade par rapport aux autres pays qui ont réussi et ont pu amarrer leur football au «football moderne». Aujourd’hui, le constat global est amer ; on est tous d’accord qu’il n’est plus possible de continuer ainsi. Justement, lors du Symposium sur le «renouveau du football algérien», et après les activités de l’atelier relatif au professionnalisme, le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, lors de la conférence de presse organisée pour marquer la clôture de cet important conclave, avait affirmé sans ambages : «le professionnalisme a échoué». Le constat est clair et pas de contestation possible. Toutefois, entre les «dires» et l’application, il y a un grand fossé où il n’est pas facile de s’introduire comme dans une «épicerie». C'est-à-dire qu’aujourd’hui, il n’est pas facile de rejeter ce système de compétition du fait qu’on a emmagasiné une expérience de plus de 7 ans. Il est vrai qu’il faudra rechercher un autre système, peut-être, plus souple et surtout plus adéquat qui puisse alléger les clubs du lourd fardeau financier, surtout que d’année en année, on constate que les problèmes dans notre championnat ne font que s’amonceler. Ce qui est très dangereux pour la pratique du «jeu à onze» national. Une certitude, c’est qu’il est devenu très difficile de continuer à appliqquer le professionnalisme tel qu’il se présente de nos jours. Toujours est-il, il ne sera pas facile de le mettre aux orties, en banissant les habitudes des uns et des autres. Il faudra bien réfléchir avant de faire immanquablement le «grand saut» et avant aussi que la situation ne se complique davantage.

Hamid Gharbi