USMA : Spectaculaire remontÃ©e

Comme on le sait, l’USMA a connu une situation très difficile après deux défaites consécutives à domicile contre le CSC (2-1) et Saoura (2-0). Les dirigeants étaient contraints de remercier Paul Put de la barre technique. Ils ont fait appel à l’ancien entraineur de l’USMA Miloud Hamdi. Il a redonné vie à son équipe puisque il a empoché 11 points sur 15 possibles en gagnant le derby du centre contre le MCA (2-0). Il a surmonté la mauvaise passe de son équipe. Certes, il a été accroché a domicile contre la JSK 0-0, mais son équipe s’est rattrapée, à Sétif contre l’ESS (2-1) pour le compte de la mise à jour de championnat national. L’arrivée de Hamdi à métamorphosé l’équipe lui donnant une plus grande assurance. L’USMA occupe, désormais, la 4e place avec 23 points, ainsi elle n’est qu’à un point du podium et de l’ESS. L’USMA est donc relancée pour la course au titre, surtout si elle réussit aujourd’hui, au stade des Frères-Brakni, à réaliser un bon résultat face a l’USM Blida pour le compte de la 15e et dernière journée de la phase aller. Les fans usmistes sont très confiants en les chances de leur équipe.

Asma K.