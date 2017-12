NAHD 2 - O MÃ©dÃ©a 0 : SuccÃ¨s mÃ©ritÃ©

Cette sortie est synonyme de confirmation pour les poulains de Billal Dziri, alors que pour les Médéens c’était l’occasion pour eux de ne pas rester à la traîne. Sur le terrain en tartan synthétique imbibé suite aux dernières pluies, les deux équipes ne se sont pas de cadeaux. Enhardis par leur succès mérité dans le derby du centre devant le CRB, les «Sang et Or» veulent continuer sur leur lancée et obtenir un bon résultat devant cette équipe de l’O Médéa, capable du meilleur comme du pire. Les présents ont assisté à une empoignade très serrée, surtout que les protégés de Slimani ne voulaient nullement abdiquer sans jouer à fond leurs chances, sachant qu’avec 16 pts ils ne sont pas dans une position enviable. En dépit de la bonne volonté des uns et des autres, aucune équipe n’a pu faire la différence et c’est sur le score de 0 à 0 que s’achèvera le premier half. En seconde mi-temps, il fallait tenter le tout pour le tout, et surtout trouver la faille. Le jeu était assez plaisant, mais... L’inévitable Gasmi, dès la 52’, parviendra à ouvrir la marque à la grande joie du public nahdiste tout de jaune et rouge. Les Médéens ont du mal a dépassé le milieu de terrain dominé par les locaux. Et c’est tout simplement que Chekrit ajoute le 2e but pour son équipe (84’). C’était un peu l’assommoir, puisque les poulains de Dziri enchaînent par une autre victoire leur permettant de dépasser allègrement la barre des 20 pts. Ils peuvent ainsi passer la trêve au chaud.

H. G.