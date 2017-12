Ligue-1 (15e journÃ©e) : Naufrage belouizdadi

La dernière journée de la phase aller de la Ligue-1 n’a pas été clémente pour les gars d’Al Aquiba qui se sont carrément effondrés à Tadjenanet, devant la formation locale qui réussit du coup un bond assez remarquable, puisque le DRBT compte désormais 17 pts au même titre que la JSK.

Les locaux soufflent mieux, et ce, depuis l’arrivée à la barre technique d’Omar Belatoui. Tout le monde avait pensé que l’équipe belouizdadie allait se secouer suite à son échec inattendu dans le derby du centre devant le NAHD (2 à 0) lors de la précédente journée au stade 20-Août. Il faut dire que les observateurs sont restés scotchés par l’ampleur du score. Un (3 à 0) net et sans bavures grâce à des buts de Khaled, Doussa et Belmokhtar. Les Rouge et Blanc n’ont pas réussi à sauver l’honneur ; ils font du surplace. Ils ont terminé la phase aller en dessous des 20 pts.

Au stade de Tizi-Ouzou, les Canaris ont frôlé le pire, puisqu’ils étaient menés après l’heure du jeu sur le net score de (3 à 0) sur des buts de Gharbi, Tiaiba et Frifel. Voilà que des options tactiques de Bouokaz ont fait remonter les Canaris dans le match. Au lieu de renforcer ses arrières en fermant les couloirs et aussi le milieu de terrain, le technicien oranais voulait peut-être ajouter d’autres buts. Ce qui allait faire le jeu de Djaâbout qui inscrira un fort et mérité hat-treak et permet à son équipe de revenir à la hauteur des Oranais dans une fin de match à suspenses. Ils se sont même permis le luxe de rater un penalty par Gharbi (77’) lorsqu’ils menaient (3 à 2), avant l’égalisation de la JSK. Une défense « passoire » qui a encaissé trois buts dans les ultimes instants.

Le MCO a tout fait pour ne pas gagner et se laisse ainsi distancer par le MCA. Ce dernier a ramené un précieux point du stade 20-Août de Béchar. Jusqu’ici aucune équipe n’a pu stopper les gars du sud algérien. Ils avaient fait jusqu’à cette dernière journée un sans faute. Et le MC Alger, est le premier qui est parvenu à leur faire perdre deux points. Un nul considéré par les spécialistes comme une victoire. La rencontre fut très «électrique» avec jets de pierres et autres. Les supporters de la JS Saoura n’ont pas apprécié l’égalisation d’El Mouaden (64’). Pourtant, ce sont les locaux qui avaient ouvert la marque par Hamia (12’). En dépit de tout, la JS Saoura reste à la place de dauphin avec 27 pts juste derrière le CSC, solide leader.

H. G.