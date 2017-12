ConfÃ©rence Internationale Oran, Silicon Valley algÃ©rienne : Favoriser lâ€™essor de lâ€™Ã©conomie numÃ©rique

Dans son allocution d’ouverture de la 2éme édition de la conférence internationale« Oran Silicon Valley » qui s’est tenue à l’hôtel Le Meridien, le Secrétaire Général du Ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication Mr. Fouad Belkessam, a rappelé les efforts et les mesures prises par l’Algérie en vue de se mettre au diapason des défis dictés par la numérisation de l’économie mondiale . « le Chef de l’Etat M.Abdelazziz Bouteflika donné une instruction au gouvernement pour mettre en place un dispositif de très haut niveau pour le suivi de la modernisation et de la dématérialisation de l’administration et du service public » a indiqué le responsable avant de se féliciter « de voir émerger une vision nouvelle et une génération nouvelle des chefs d’entreprises qui veulent investir dans les créneaux technologiques et lever le défi de la modernité » a-t- il ajouté. M. Belkessam, a estimé que l’avènement d’une nouvelle ère de l’entreprenariat impose une redéfinition de tous les contours de l’économie. «Dans cette ère, les modèles productifs tels que nous les connaissons ne seront plus rentables. Aujourd’hui, ils ne sont pas quelques métiers qui vont disparaître, mais presque tous sont appelés à être remodelés et redéfinis. Les changements nous rattrapent par notre engagement de rejoindre le monde connecté » a assuré le représentant du ministère. Il a estimé, par ailleurs, que la modernisation de l’économie est ainsi inconcevable sans une appropriation rapide du numérique pour l’ensemble des acteurs du développement économique. Le secrétaire général du ministère a fait savoir que l’une des principales missions confiée à Mme Houda Fraoun, ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, par le Président de la République M. Abdelazziz Bouteflika est d’«offrir à notre pays les infrastructures nécessaires à l’essor de l’économie numérique, et de mobiliser tous les moyens pour démocratiser l’accès à l’internet et généraliser les nouvelles technologies par nos entreprises et nos concitoyens » a-t-il affirmé. De son côté, le président du FCE M.Ali Haddad a indiqué dans son discours lu par un cadre l’organisation patronale que « la transition numérique devra favoriser l’émergence de nouvelles filières industrielles et offrir à l’économie nationale un levier de croissance et de créations d’emplois ». Il a, par ailleurs, plaidé pour la révision des offres de formation au niveau des universités algériennes et la création des centres d’excellence dédiés aux nouveaux métiers pour répondre aux besoins de ces filières novatrices .Autour des thèmes retenues au programme de cette deuxième édition se se sont relayés à la tribune de nombreux intervenants et experts algériens et même étrangers .

Amel Saher