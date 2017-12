ComplÃ©ments alimentaires : revoir la rÃ©glementation

Le phénomène de consommation des compléments alimentaires commence à prendre des proportions inquiétantes. Selon les experts, ce produit peut parfois s’avérer néfaste et dangereux en raison du manque de connaissances et d’informations sur ses composants.

Un constat établi, hier, par les spécialistes lors d’une journée scientifique portant sur le thème des « compléments alimentaires et leurs aspects réglementaires » organisée par le Syndicat national algérien des pharmaciens. Un événement qui s’est tenu au Centre International des Conférences Abdelatif-Rahal, et qui vise à rassembler l’ensemble des professionnels et tous ceux qui sont impliqués dans le secteur pharmaceutique et parapharmaceutique pour débattre de cette question.

Devant cette situation, le Dr Hamou Hafed, directeur général de la pharmacie et des équipements de santé au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, a indiqué que la nouvelle loi sanitaire devrait définir et codifier cette activité et insérer les compléments alimentaires dans la classe des médicaments, partant du constat que « ce sont des produits qui impactent directement la santé publique» a-t-il dit.

Le responsable a révélé qu’un comité interministériel a été institué depuis quelques mois déjà, pour enrichir l’arsenal juridique dont l’aspect de la préparation des affaires réglementaires, qui a été confié au ministère de la santé, « nous avons réuni plusieurs experts des dispositions réglementaires régissant l’enregistrement et la commercialisation des compléments alimentaires et des plantes médicinales sont en cours d’élaboration par un comité d’experts » a-t-il précisé.

Il a fait remarquer dans cet ordre d’idées, que les compléments alimentaires ne sont, pour la plupart, par régis par le département qu’il représente. Un autre facteur compliquant la protection des consommateurs, aussi, « le nouveaux texte de loi visant à protéger les patients en organisant la prise de compléments alimentaires et l’usage de produits phytosanitaires mettra fin à ce problème »a-t-il assuré.



Le lait infantile ne doit être vendu que dans les pharmacies



Pour sa part, le président du bureau d’Alger du SNAPO, Shafik Rahem, a mis en avant le fait que « ce cadre réglementaire pour les compléments alimentaires sera une avancée pour mieux gérer ces produits et protéger le consommateur algérien ». Il a fait remarquer qu’avant de consommer ces produits, il est nécessaire de prendre des précautions et être vigilant et bien lire la notice d’où l‘importance du rôle du pharmacien. « Aujourd’hui, ces produits sont largement consommés, puisque l’alimentation n’est plus ce qu’elle était, à savoir saine et équilibrée. Il faut donc une complémentation à travers ces produits pour apporter à l’organisme des vitamines, des minéraux et autres »a-t-il estimé.

Dans cette optique, M. Rahem a souligné que la majorité de ces produits sont malheureusement contrefaits et ne sont soumis à aucun contrôle « ce sont de pseudo herboristes qui ont pris en charge ce secteur et sont ce sont mis à faire de l’exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, d’où l’urgence instaurer ce nouveau cadre juridique» a-t-il déploré.

A travers cette loi, déclare-t-il, le métier de pharmacien s’en trouve revalorisé, son rôle s’en trouvant « élargi à la santé et à l’éducation thérapeutique » des citoyens. Concernant la polémique faite autour du lait infantile « Celia » soupçonné en France d’être contaminé par la salmonelle et qui est sur le point d’être retiré du marché algérien, M.Shafik Rahem a conditionné la traçabilité en la matière par une vente effectuée exclusivement par un pharmacien, cela implique qu’on ne doit pas trouver ce genre de lait dans les marchés et les grandes surfaces.

« Nous demandons aux autorités de faire en sorte que ce lait soit, par rapport à la santé des nourrissants, soit commercialisé seulement dans les officines. C’est une garantie de la santé du consommateur »a-t-il affirmé.

Sarah A. Benali Cherif