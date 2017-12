DÃ©cÃ¨s du journaliste Ahmed Achour : La derniÃ¨re couverture

La nouvelle de la disparition brutale d'Ahmed Achour (arrêt cardiaque) est tombée tel un couperet. Lorsqu'on me l'a annoncé dans la matinée, je ne pouvais le croire sachant qu'Ahmed avait tenu à assister au Symposium sur le «renouveau du football algérien», un jour avant sa disparition. Il a couvert l'évènement comme il l'a toujours fait durant toute sa carrière qu'il avait débutée à El moudjahid en 1969 comme collaborateur à la rubrique sportive avec feu Mokhtar Chergui. Il ne ratait rien du CRB, d’ailleurs il s'est spécialisé à l'époque du grand chabab avec les Lalmas, Achour, Khalem, Abrouk, Nassou, Amar, Medehbi, Moha, Hamiti, Madani, Selmi, Tlemçani et les autres. C'était quelqu'un qui aimait le sport plus que tout malgré ses brillantes études pour devenir chirurgien-dentiste. Il ne pouvait cependant tourner le dos au sport et plus particulièrement au football à «Cinq maisons» où habitaient ses parents, avant d’aller emménager à Télémly (rue Burdeau). C’était un très bon journaliste qui s’aidait beaucoup de l’élément règlementaire à l’image de son ami de toujours feu Omar Kezzal qui, à l’époque, ne quittait pas la rubrique sportive d’El Moudjahid. Novembre 1990, il est permanisé et active aussi à l’Hebdo-libéré d’Abderrahmane Mahmoudi (pseudonyme «Karimi»). Il a toujours effectué son travail comme il se devait. Il s’est aguerri à El Moudjahid avec les Bendali, Gharbi, Cherchali, Benomari et Chergui, avant de prendre sa retraite en 2004, après quatorze annnées de travail sans relâche dans la «sportive» d’El Moudjahid. Il intégrera ensuite «L’Expression de Fatani et ensuite « Le Temps» (2009) qui venait d’être lancé sous la direction de M. Djamel Kaouane, l’actuel ministre de la Communication.

Ahmed Achour, né le 06 janvier 1949 à Khemis El Khechnavient de nous quitter presque sur la pointe des pieds. Il a réussi une très belle carrière qu’il aurait voulu terminer dans le secteur public, mais… C’était une personne d’une très grande culture, qui aimait lire, notamment les articles règlementaires relatifs au sport, et spécialementent le football. Dans ses «papiers», il se documentait toujours sur la règlementation en vigueur à laquelle il accordait une grande importance. Ce qui lui a valu d’être très écouté et surtout respecté dans le milieu journalistique. Il part sans faire de bruit. Malgré son âge (68 ans), il est resté très actif. Un homme d’une grande gentillesse qui avait aussibeaucoup d’amis.

En cette douloureuse circonstance, tout le personnel du jounal El Moudjahid présente ses sincères condoléances à la famille du défunt.

Repose en paix Ahmed. Que Dieu le Tout-Puissant, t’accorde Sa sainte miséricorde et t’accueille dans son vaste paradis.»

« A dieu nous appartenons et à Lui nous retournons ! »

Hamid G.

L’hommage de M. Djamel Kaouane

Un parcours particulier

Ahmed Achour, l’un des doyens de la presse sportive algérienne, est décédé jeudi à l’hôpital Mustapha-Pacha (Alger) à l’âge de 68 ans des suites d’une crise cardiaque, a appris l’APS auprès de ses collègues au journal Le Temps d’Algérie où il travaillait. Ahmed Achour se préparait à prendre sa retraite après une longue carrière qui a débuté en 1969, alors qu’il était encore lycéen. Il a fait ses premières classes dans le journal El-Moudjahid où il avait mené une carrière de pigiste, tout en poursuivant en parallèle des études en chirurgie dentaire à la faculté d’Alger. Le diplôme obtenu en 1977, il a ouvert dans les années 1980 un cabinet dentaire dans son village natal à Khemis El-Khechna (Boumerdès), mais les conditions sécuritaires de l’époque n’étaient pas appropriées pour qu’il y puisse continuer à exercer son métier. Ahmed Achour n’avait jamais coupé ses liens avec le milieu de la presse qu’il a toujours continué à fréquenter, et c’est ainsi que dans les années 1990, le journal El-Moudjahid lui propose un poste permanent. Il est resté dans cet organe quelques années, avant de travailler pour d’autres journaux comme Liberté, L’Expression, puis Le Temps d’Algérie. Passionné de sport, Ahmed Achour est connu de toutes les générations de journalistes et de sportifs. Il a couvert de grandes manifestations sportives nationales et internationales (jeux Olympiques, dont les derniers en 2016 à Rio de Janeiro, et Coupe du monde). Le dernier événement couvert par le défunt est le symposium organisé par la Fédération algérienne de football (FAF), les 11 et 12 décembre à Alger. Ahmed Achour était très apprécié dans le milieu sportif, pour sa sobriété, sa gentillesse et ses qualités morales. Dans un message de condoléances, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a rendu hommage au défunt, rappelant, notamment, qu’Ahmed Achour «a eu un parcours particulier dans le domaine de la presse sportive algérienne dont il était, au moment de son décès, l’un des doyens et l’une des figures les mieux écoutées et les plus respectées».

«Avec une carrière de pas moins de 48 ans, le défunt avait fini de capitaliser une expérience dans le journalisme sportif, alors que son diplôme de chirurgien dentiste, obtenu en 1977 à la Faculté d’Alger, le destinait à la voie médicale», a-t-il écrit. «Féru du sport roi et connaisseur du milieu, Ahmed Achour n’a pourtant jamais limité son intérêt au seul football, lui qui aimait que l’on dise de lui qu’il est, par excellence, un journaliste sportif. Sa polyvalence, son objectivité, sa grande proximité des terrains et des grandes figures du mouvement sportif national ont longtemps rendu sa parole et ses avis très audibles auprès des grands responsables du sport en Algérie», a-t-il souligné. Les présidents du Comité olympique et sportif algérien (COA), de la Fédération algérienne de football (FAF) et de la Ligue de football professionnel (LFP), Mustapha Berraf, Kheïreddine Zetchi et Mahfoud Kerbadj, ont présenté leurs condoléances les plus attristées à sa famille et à ses proches. L’enterrement a eu lieu hier après la prière du vendredi (Djoumouaâ), au cimetière Sidi Tayeb d’El-Harrach (Alger). (APS)