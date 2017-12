AlgÃ©rie - Ã‰tats-Unis : La situation de la presse Ã©voquÃ©e par M. Kaouane et lâ€™ambassadeur amÃ©ricain

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a reçu jeudi au siège de son département ministériel, l'ambassadeur des Etats-Unis à Alger, John P. Desrocher, avec lequel il a passé en revue la situation de la presse aux Etats-Unis et en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère. "L'entretien a été une occasion pour passer en revue la situation de la presse dans le monde en général, aux Etats-Unis et en Algérie en particulier, et d'opérer quelques approches comparatives afin d'en situer les points communs et les spécificités respectives", a précisé la même source. Le diplomate américain, "qui a évoqué la situation de la presse aux USA, à l'aune de l'avancée fulgurante des grandes plateformes, a précisé, par ailleurs, que les médias électroniques, eux-mêmes, se ressentaient déjà des effets de l'émergence des réseaux sociaux". Dans cet ordre d'idées, le ministre a évoqué "la nécessité pour la presse algérienne d'opérer sa mue afin de se mettre au diapason des bouleversements technologiques et économiques, et de s'adapter à l'ère de l'Internet et des réseaux sociaux", souligne le communiqué. Il a, par ailleurs, rappelé que "tous ces bouleversements avaient pour point de départ les Etats-Unis d'Amérique", plaidant, à cet égard, pour une "dynamisation de la coopération entre les deux pays en matière de formation dans les nouveaux métiers du journalisme, à l'ère de l'Internet et des réseaux sociaux". Par ailleurs, M. Kaouane a tenu à rendre un "hommage particulier" à la mémoire du Président John Fitzgerald Kennedy "qui avait lui-même rendu hommage aux Algériens au lendemain de leur indépendance pour le sacrifice exceptionnel qu'ils ont consenti pour leur liberté et leur indépendance".(APS)