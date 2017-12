Dans la LUCARNE : A-t-on retrouvÃ© la voie ?

Notre football a vécu jusqu’ici des moments très difficiles avec quelques dérapages et autres erreurs dans la prise de décision qui lui ont fait craindre le pire. Il est encore temps pour rectifier le tir et surtout trouver les moyens pour repartir du bon pied.

Le candidat de la FAF, Bachir Ould Zemirli, apprend dernièrement qu’il était engagé pour les élections du Comité exécutif de la CAF seulement deux jours avant les délais impartis par la structure gérante du football africain. C’est vrai qu’un recours a été introduit, mais on aurait pu éviter un tel acte qui n’est pas fait pour assurer une plus grande sérénité. On sait qu’il y a maldonne quelque part. Ceci dit, et avec l’organisation du Symposium sur le «renouveau du football algérien», les observateurs constatent une nouvelle et subite prise de conscience sur la nécessité de travailler en groupe afin que ni les décisions, ni les responsabilités ne soient individualisées, surtout lorsqu’on est à la tête d’une institution comme la FAF. On se souvient encore de l’erreur de «casting» concernant la désignation d’Alcaraz comme sélectionneur national. Si elle avait eu lieu avec la participation d’une majorité des membres du Bureau fédéral, cela aurait pris une autre tournure. Aujourd’hui, on s’est rendu compte qu’il ne faut plus «jouer en solo». Cela ne peut que pousser vers un «cul de sac» profitable pour personne, si ce n’est qu’elle provoquerait une situation de «blocage» qui nuirait, par ricochet, à notre football national.

De plus, après notre élimination au prochain Mondial qui aura lieu en Russie en 2018, notre football a besoin plus que jamais de recharger ses batteries. On peut dire aujourd’hui, en dépit des réticences des uns et des autres, que l’organisation du Symposium est considéré comme une bouffée d’oxygène susceptible de permettre à notre football de retrouver une nouvelle voie en vue de redorer son blason quelque peu terni. Comme l’ont affirmé jusqu’ici les spécialistes, en deux jours, on ne peut pas dire que c’est la panacée de notre football, pour que son organisation et sa pratique actuelle puissent connaître son essor comme par enchantement. Comme l’avait dit le président Kheireddine Zetchi, la FAF n’est plus désormais seule. En effet, les anciens, les spécialistes qui ont accepté finalement de mettre le pied à «l’étrier» vont participer du mieux que possible, en se basant sur leurs expériences acquises durant leurs carrières. En comptant sur l’apport des autres, cela peut donner à terme des bons fruits. Toujours est-il, les recommandations du Symposium au Centre international des conférences sont à mêmes d’être appliquées, hormis ceux qui dépendent d’autres secteurs, à l’instar des infrastructures, du sponsoring et autres. Toutefois, les recommandations relatives à l’établissement d’un bilan du championnat professionnel : d’associer les techniciens au pouvoir de décisions, de valider les licences d’entraîneur pour participer aux différents stages, de relancer le Collège technique national, de préserver les catégories d’âge dans la durée, d’imposer un DTS au sein des structures des clubs…, vont être adoptées. Toutes ces recommandations sont du domaine du faisable. C'est-à-dire que la FAF et tous ceux qui peuvent lui apporter de l’aide sont, à même, de les matérialiser sur terrain. Le professionnalise, les infrastructures auront besoin sans aucun doute d’une décision politique qui dépasserait le cadre de la FAF. Et là, tout le monde connaît les limites des uns et des autres ; la FAF n’est en fin du compte qu’une association qui ne détient pas toutes les clés du pouvoir de décision.

Hamid Gharbi