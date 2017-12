Union sportive arabe de police : Ã©tat des lieux pour pallier les lacunes

La 42e assemblée générale de l'Union sportive arabe de police a mis en avant, jeudi à Alger, l'impératif de promouvoir la pratique sportive au sein des organes de la police arabe et de faire un état des lieux pour pallier les lacunes.Organisés à l'École supérieure de police Ali-Tounsi à Châteauneuf (Alger), les travaux de cette AG se sont déroulés en présence du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, du président de l'Union sportive arabe de police, le général de brigade Khalid Bin Hamad Al Attiyah, ainsi que des membres du bureau exécutif de l'Union sportive arabe de police et des chefs de délégation participant au Championnat arabe de police de semi-marathon, prévu vendredi à Alger.

Saluant l'intérêt particulier qu'accorde la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) au développement des sports de police en Algérie, le Dr Mohamed Ben Ali Koman a relevé l'intérêt particulier qu'accorde la Direction de la police algérienne, à sa tête le général major Abdelghani Hamel, à la pratique sportive au sein de son personnel, en contribuant à sa consolidation à l'échelle arabe. Il a indiqué également que l'activité sportive ne peut être dissociée de la mission et de la tâche du policier, estimant que «la pratique sportive dans les rangs des organes de police contribue au développement des capacités des éléments de police, et, partant, ajoute M. Mohamed Ben Ali Koman, leur permet d'accomplir leur mission noble qu'est la préservation de la sécurité et des biens». Abondant dans le même sens, le président de l'Union sportive arabe de police, le général Khaled Ben Hamed Al Attia, a salué le grand niveau des équipes sportives de l'Association sportive de la Sûreté nationale (ASSN).

Le directeur de la santé, de l'action sociale et des sports, vice-président de l'Union sportive arabe de police, a indiqué que cette dernière était confrontée à de grands défis que tout un chacun œuvrait à relever, à travers l'organisation de plusieurs championnats arabes de police, réitérant la disposition de l'Algérie et de la DGSN à soutenir la pratique sportive dans les organes de police arabes.

Lors de la réunion de la 42e Assemblée générale de l'Union sportive arabe de police, les membres du bureau exécutif ont passé en revue les principales étapes du programme de l'Union.

Les participants ont procédé à une révision exhaustive des réalisations accomplies sur le terrain, et ont fait le constat des lacunes à combler pour promouvoir le sport dans les organes de police arabes. Ils ont également examiné les propositions formulées par les membres des délégations participantes concernant l'élaboration du plan et du programme d'action de l'Union sportive arabe de police pour toutes les disciplines sportives (judo, Karaté, cross-country, lancer de javelot... ). Plusieurs pays ont exprimé le vœu d'abriter ce genre de championnats qui ont pour objectif de renforcer les liens de fraternité et d'union entre les peuples arabes. (APS)