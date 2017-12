Â« Challenge Sahari international-2017 Â» : Le Sahara algÃ©rien, futur eden des rallyes

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, accompagné des cadres de son secteur, a assisté jeudi au gala de clôture du rallye «Challenge Sahari International», qui s’est déroulé à l’hôtel Les Andalouses à Oran.

De nos envoyés spéciaux :

Mohamed-Amine Azzouz

et Youcef Cheurfi

Il a fait part de sa satisfaction de voir un tel évènement sportif se dérouler dans de bonnes conditions. «C’est grâce à la mobilisation des membres de la FASM et de l’ensemble des partenaires du Challenge Sahari, que les autorités du pays, dont nous sommes les représentants, soutiennent et encouragent à persévérer dans cette voie. Son Excellence le Président de la République a donné instruction, pour que tous les sports bénéficient des aides et soutiens nécessaires à leur développement et à leur épanouissement», a déclaré le ministre, qui a annoncé une bonne nouvelle aux amateurs des rallyes et sports mécaniques, qui consiste en la programmation d’un nouveau rallye international, dont le déroulement est prévu au mois d’avril prochain. Ce qui a ravi l’assistance, et particulièrement le président et les membres de la FASM qui verront la fédération bénéficier des partenaires et moyens adéquats, pour faire des rallyes à venir un évènement grandiose qui drainera de nombreux participants provenant de divers pays.



Chihab Balloul adresse ses remerciements



Le président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), Chihab Balloul, a tenu à affirmer en la circonstance : «Comme promis, on vient encore une fois de relever le défi, avec la tenue de la 3e édition du rallye Challenge Sahari International. On a donc tenu parole, en déployant les efforts nécessaires et en travaillant jour et nuit, pour permettre le déroulement et la réussite de cet évènement que nous voulons voir grandir et sillonner le pays à chaque nouvelle édition.» Et de poursuivre : «Nos vifs remerciements vont à Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour son parrainage de ce rallye. De même pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, qui n’a ménagé aucun effort pour nous assister et nous aider pour pouvoir organiser cette 3e édition. Merci à notre partenaire exclusif constitué d’Algérie Télécom, Mobilis et Algérie Télécom Satellite, pour son important apport et soutien. Bravo aussi aux participants nationaux et ceux des autres pays, qui ont assuré le spectacle et qui ont affronté toutes les difficultés que génère un rallye pour nous offrir un beau spectacle et de belles images. On n’omettra pas de rendre hommage à la presse qui contribue positivement à la promotion de la discipline et du rallye Challenge Sahari International, en diffusant de belles images et les informations en rapport avec l’évènement. Nos hommages à l’ensemble des forces de sécurité sans qui le rallye ne pourrait avoir lieu.»



Bunel, Cici, Saïb et Muti,lauréats du rallye



Ensuite, les lauréats de la 3e édition du Challenge Sahari ont reçu leur trophée, dans une superbe ambiance. Ainsi, dans la catégorie Auto, c’est le Français Thierry Bunel qui a triomphé de ce rallye en arrachant la première place au général. En Moto, c’est l’Italien Paulo Cici qui a remporté la première place. En Quads, c’est notre compatriote Mohamed Islam Saïb qui s’est imposé.

En camion, c’est l’équipage italien, avec Mutti et Mazolleni, qui a reçu le trophée. La belle aventure du «Challenge Sahari International-2017» a donc pris fin jeudi, avec le déroulement de la 8e étape Tiout-Oran, qui ont été remporté respectivement dans la catégorie auto par le Français Thierry Bunel, en moto par l’italien Paulo Cici, en Quads par Mohamed Islam Saïb et en camion par l’Italien Muti. Rendez-vous est donc prix pour un nouveau rallye qui devra se dérouler au mois d’avril en une date précise et en un lieu à préciser par la FASM, le moment venu.

Bravo à la Fédération des sports mécaniques, pour avoir réussi une nouvelle fois à relever le défi, même si cet évènement est appelé à se développer et à améliorer nombre d’aspects, où des insuffisances ont été relevées.

M.-A. A.