Nouvelle dynamique de partenariat algÃ©ro-franÃ§ais : La CACI France rÃ©affirme sa volontÃ© Ã  y contribuer

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie en France (CACI France), qui veut assurer le rôle d’intermédiaire entre les institutions et les entreprises privées d’Algérie et de France, a réaffirmé, hier à Paris, sa volonté à contribuer à la nouvelle dynamique de partenariat algéro-français. Lors de sa deuxième Assemblée générale ordinaire (AGO), qui s’est déroulée au siège de l’ambassade d’Algérie en France, afin de faire le point sur son parcours depuis sa création en 2015, la CACI France a noté avec «satisfaction» les dernières mesures en faveur des membres de la communauté prises par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et annoncées, le 7 décembre à Paris, par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Dans son allocution, l’ambassadeur d’Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, a affirmé que le contexte de l’organisation de cette AGO est «positif» et «prometteur», parce que cette dernière intervient après «deux grandes séquences» dans les relations algéro-françaises, citant, à cet effet, la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie et la tenue à Paris de la 4e session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN). Il a rappelé, dans ce cadre, que la coopération bilatérale entre l’Algérie et la France a été couronnée, pour l’année de 2017, par la signature de 24 accords. «Ce sont des relations denses, multiples et profondes», a-t-il souligné.

Par ailleurs, l’ambassadeur qualifié les mesures en faveur de la communauté nationale vivant à l’étranger de décisions «fortes» qui doivent «encourager les investissements des membres de la communauté dans leur pays», appelant la CACI France à jouer le rôle de «catalyseur» des investissements. (APS)