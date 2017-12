Avec trois groupes publics pour la rÃ©alisation de prestations : Sonatrach signe des conventions-cadres

Le groupe Sonatrach a signé, jeudi à Alger, trois conventions-cadres avec les groupes publics Algeria Chemical Specialities (ACS), Divindus (Diverses Industries) et Logitrans, pour la réalisation de prestations, et ce dans le cadre de la promotion de l'outil de production national, a indiqué le groupe dans un communiqué. La cérémonie de signature a eu lieu au siège de la direction générale de Sonatrach, en présence de son Pdg et de ceux des trois groupes publics relevant des ministères de l’Industrie, des Travaux publics et des Transports, selon la même source. Ces conventions-cadres régiront les modalités de réalisation, par les sociétés des trois groupes, des prestations dans des domaines diversifiés, tels que les produits chimiques, le pharmaceutique, le transport et fret, la transformation du bois, la transformation métallique, au profit de Sonatrach et de ses filiales. Par ailleurs, le groupe Sonatrach a également signé, au cours de la même journée, une quatrième convention-cadre avec l’Établissement de réalisation des systèmes de vidéo-surveillance (ERSV), relevant du ministère de la Défense nationale, portant réalisation, clé en main, des projets dans les domaines de la vidéosurveillance, l'anti-intrusion, le contrôle d’accès, l’actualisation des systèmes de communication, ainsi que la mise à niveau des installations existantes. Une cinquième convention-cadre a été signée entre Sonatrach et l’Entreprise horticulture et espaces verts (EHEV), relevant du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Ces conventions viennent consolider la politique du groupe Sonatrach visant la promotion de l’outil national de production, participant ainsi aux objectifs fixés par l’État en matière de réduction des importations et de transfert de devises, souligne le communiqué.