Essais, analyses et Ã©talonnage : reconnaissance internationale pour Algerac

L'Organisme algérien d’accréditation (Algerac) a célébré, mercredi soir à Alger, la récente obtention de sa reconnaissance internationale en tant qu'organisme national d'accréditation. Cette reconnaissance a été attribuée par ses pairs européens (European for Coopération Accréditation), et devient ainsi membre à part entière de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Dans son intervention, Nouredine Boudissa, directeur général d’Algerac, a indiqué que cette concrétisation est la «démonstration d'une compétence avérée à être aux standards internationaux dans le domaine de l'évaluation de la conformité». D'autre part, il précise qu’il s’agit d’un important outil de régulation destiné à la puissance publique et un moyen efficace de la compétitivité industrielle tant nécessaire pour parfaire ses besoins et services afin de garantir la santé des consommateurs et de l'environnement. M. Boudissa précise qu’Algerac formulera une demande d’extension et d’autres candidatures au niveau de l’Union européenne. L’objectif est, ajoute-t-il, de répondre aux besoins de l’économie nationale et être un élément de compétitivité. De son côté, le secrétaire général du ministère de l’Industrie a salué cette reconnaissance, tout en précisant que c’est un jalon qui peut œuvrer à une meilleure intégration de l’Algérie à la scène internationale. De son côté, M. Mokrani, représentant du ministère des Affaires étrangères, indique que l’accréditation est un long processus, un acquis qui «ne doit pas être une fin en soi». Saluant l’engagement de l’Union européenne pour apporter son concours et permettre à Algerac de jouer pleinement son rôle, le même responsable indique que cette consécration est un gage des bonnes règles sur lesquelles l’Algérie a toujours veillé. Aujourd’hui, ajoute-t-il, il est question de «familiariser cet outil, pour permettre aux produits algériens d’être compétitifs». Si un chemin est parcouru, M. Mokrani trouve qu’il reste beaucoup à faire, précisant que les chaînes de valeur doivent être au rendez-vous, pour réussir la diversification. Les autres intervenants, étrangers, notamment, ont été unanimes à demander au gouvernement algérien de tirer profit de cette certification. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l’accréditation est une condition nécessaire pour accéder au commerce international, profite au gouvernement et aux organismes de réglementation, et favorise une bonne pratique de réglementation, offre la possibilité de profiter d’un grand choix d’activités d’évaluation de la conformité et élargit la base d'exportation du pays. En marge de cette rencontre, Mme Louni, chef de département contrôle de qualité à Algerac, a affirmé que l’accréditation est une preuve de compétence et de valeur. À ce jour, enchaîne-t-elle, ils sont environ 40 laboratoires accrédités, déplorant l’absence des laboratoires d’agroalimentaire.

Fouad Irnatene