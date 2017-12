rencontre UGTA-Patronat dans les prochains jours : Signature du pacte portant partenariat Public/PrivÃ©

Aucune date n’a été encore fixée pour la prochaine réunion tripartite. L’agenda du dialogue entre le gouvernement et ses partenaires, économiques et sociaux, est en cours de concertation, selon une source du directoire de l’UGTA.

Une rencontre bipartite regroupant l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et les représentants des principales organisations patronales est prévue dans les prochains jours, au siège de la Centrale syndicale, la date n’étant pas encore fixée. Une réunion qui sera soldée par la signature du pacte devant sceller officiellement le partenariat public/privé, une «joint-venture» longtemps revendiquée par le patron de l’UGTA, M. Abdelmadjid Sidi Saïd, qui a insisté, lors de la troisième édition de l’université du FCE, sur l'importance d'une loi régissant cette forme de partenariat à même d’assurer la transparence et la protection des opérateurs qui s'y engagent. Le SG de l’UGTA avait fait savoir, dans ce sens, que la contribution du secteur privé doit constituer une option incontestable dans le concours des réalisations économiques, au vu de ses capacités d'innovation, de sa technicité, de son efficience, mais aussi de ses possibilités de financement. L’association entre les deux secteurs, ainsi cadrée, devra contribuer à la sauvegarde de l’emploi et au soutien de l’outil de production. Il sera question, aussi, de faire un point de situation de l’état de mise en œuvre des instruments de diversification économique portée par le nouveau modèle de croissance et des moyens de mise en œuvre du PPP dans le contexte économique actuel. Les partenaires économiques et sociaux engagés dans cette démarche traduisent, à travers cette initiative, leur disponibilité à se mobiliser pour relever les défis à venir, dans le sillage des engagements tenus au titre du pacte national économique de croissance. Pour rappel, l'Union générale des travailleurs algériens, le Forum des chefs d’entreprise et les autres organisations patronales, publiques et privées, ont exprimé, le 18 octobre dernier, dans une motion de soutien adressée au Président de la République, à l’occasion de l’université du FCE, leur détermination à s’impliquer davantage dans la mise en œuvre du programme présidentiel pour la construction nationale. Ces mêmes organisations s'engageaient également à «agir pour le développement économique national, par intensification de la croissance, la promotion des investissements, la promotion de la production nationale, le renforcement des performances des entreprises et la justice sociale». L’UGTA et les partenaires économiques et privés ont également exprimé leur volonté de « fournir les efforts nécessaires pour relever ce défi du développement économique et social, et à coordonner leurs actions avec le gouvernement, dans le cade du dialogue et de la concertation tripartites, que le Chef de l’État ne cesse d’encourager. Aussi, la signature de cette charte du partenariat public/privé relève d’un choix stratégique pour le gouvernement dans la prochaine étape. Une vision qui consiste à opérer cette fusion tant revendiquée entre les compétences et le savoir-faire des entreprises des deux secteurs. Le PPP comme outil alternatif aux ressources de l’État dans le financement des projets d’équipements publics est ainsi amorcé, au moment où les moyens d’intervention de l’État sont limités par le fait de la contraction de ses réserves, mais aussi par cette incapacité des banques à supporter seules toute la charge induite par les besoins de financements de l’économie. En l’absence d’un cadre juridique et institutionnel définissant les modalités du PPP, la charte qui sera paraphée par les deux parties est censée guider l’action de ce partenariat en matière de pilotage des projets et de mobilisation des ressources nécessaires à la conduite des investissements qui seront initiés dans le cadre de cette association. Il s’agit d’un «accord qui sera signé entre l’UGTA et le patronat pour la relance du partenariat public/privé dans le sens officiel du terme», nous dit M. Mohand Saïd Naït Abdelaziz. Le président de la Confédération nationale des producteurs algériens (CNPA) précise que cet accord s’inscrit «dans le cadre du dialogue social entre le gouvernement et ses partenaires, et du pacte national économique de croissance». Il s’agit d’un «signal fort pour l’extérieur, pour leur dire qu’on peut travailler ensemble et s’ouvrir au secteur extérieur», ajoute le président de la CNPA. M. Naït Abdelaziz ajoute que «l’économie doit reposer sur deux béquilles», et que, par conséquent, «les deux secteurs ne doivent plus se tourner le dos». Aujourd’hui, «il y a une nouvelle approche économique, et il est temps d’aller vers ce partenariat effectif», a-t-il-souligné. Ce regard nouveau pour le partenariat a été souligné avec insistance dans la déclaration finale de la 20e réunion tripartite qui s’est déroulée à Annaba. Le document résumant les conclusions des travaux avait souligné la nécessité de «renforcer et d’encourager les instruments alternatifs et innovants de financement de l’économie, à l’instar du marché financier et du partenariat, qui constituent un levier important dans le domaine de l’investissement». L’une des options devait consister à «privilégier des partenariats pour les projets structurants et de développement de la base industrielle et productive nationale, en s’entourant des garanties nécessaires et en instaurant un environnement réglementaire, économique et financier favorable, pour faciliter aux opérateurs économiques algériens, la captation du savoir-faire et des possibilités de financement disponibles sur le marché domestique ou international». En ce qui concerne la date de la prochaine réunion tripartite, le président de la CNPA a affirmé qu’aucune date n’a été encore retenue, et qu’il est n’est pas probable qu’elle soit retenue pour cette fin d’année. «Pour l’heure, précise-t-il, il s’agit seulement d’une rencontre entre l’UGTA et le patronat, pour signer le pacte du PPP.» Contactée à ce sujet, une source du directoire de l’UGTA nous confirme que la date n’est pas à l’ordre du jour, et que l’agenda du dialogue entre le gouvernement et ses partenaires, économiques et sociaux, est en phase de concertation.

D. Akila