lutte antiterroriste : 2 terroristes abattus et 34 Ã©lÃ©ments de soutien arrÃªtÃ©s

Le bilan du mois de novembre fait ressortir la mise hors d’état de nuire de deux terroristes, en sus de l’arrestation de trois autres et de 34 éléments de soutien, apprend-on dans la revue El Djeich. Le bilan du mois passé fait état également de la destruction de 15 casemates et abris pour terroristes mais également d’un lot important d’armes et de munitions. Il s’agit d’un lance-roquettes de type RPG-7, de deux mitrailleuses lourdes de calibre 12,7 mm, avec un canon, une base de tirs, d’une mitrailleuse de type PKT, de 26 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, de deux fusils semi-automatiques de type Simonov, de 17 fusils de chasse d’un fusil de guerre, de deux fusils à pompe, de deux fusils à répétition, d’un pistolet automatique (PA), de 13 grenades et 12 détonateurs, de deux cross de mitrailleur Kalachnikov, de quatre mines de confection artisanale et de 41 bombes de confection artisanale. Soit un total de 55 armes à feu et de 70 explosifs. Quant aux munitions, les saisies réalisées par les forces de l’ANP à l’issue de ces opérations antiterroristes portent sur deux obus et une charge pour RPG-7, 17.719 balles de différents calibres, 33 chargeurs garnis, cinq bandes à munitions pour mitrailleuses lourdes de calibre 12,7 mm et une bande à munitions pour mitrailleuse de type FMPK. En ce mois de décembre, les forces de l’ANP ont appréhendé dans la wilaya de Batna 8 éléments de soutien aux groupes terroristes et enregistré la redddition de 9 autres à Tamanrasset et Adrar. Le dernier en date est un certain A. Keddaou dit Abou Moussa qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Il s’est rendu, avant-hier, aux autorités militaires dans la 6e Région militaire (RM) à Tamanrasset. Il avait en sa possession un pistolet mitrailleur Kalachnikov, un chargeur garni, deux grenades et trois obus de mortier. Le même jour, un dangereux terroriste ayant rejoint les groupes armés en 2000 a été capturé à El Kadiria, dans la zone de Tikhribine.



Un terroriste capturé à Bouira, un autre se rend à Tamanrasset



Il s’agit de T. Fathi, alias Yasser, en possession d’un pistolet mitrailleur Kalachnikov, trois chargeurs, 195 balles, une de paire de jumelles et 10 kg de produits explosifs.

Au final, on compte la récupération durant ce mois de décembre de 12 armes à feu, essentiellement des pistolets mitrailleurs Kalachnikov, des fusils à répétition et un fusil mitrailleur FMPK, sans oublier la destruction à Blida d’un abri et d’une bombe artisanale. Il est utile de rappeler à la fin que le bilan final de 2016 des opérations antiterroristes porte sur la neutralisation de 350 terroristes, dont 125 ont été abattus dans les nombreuses opérations de ratissage et la saisie d’importants lots d’armes et de munitions.

On citera, à ce propos, 668 Kalachnikovs, 48 fusils-mitrailleurs, 35 fusils semi-automatiques dotés de lunettes de précision, 64 fusils semi-automatiques de type Simonov, ainsi que 792 grenades, 73 canons de fabrication artisanale et des produits chimiques pour fabriquer des explosifs ont été saisis. L’ANP a récupéré aussi 17 roquettes 57 mm hélicoptère, 338 roquettes pour RPG-7, 640 obus de mortier de différents calibres.

S. A. M.