RÃ©amÃ©nagement des HÃ´tels publics : lâ€™opÃ©ration terminÃ©e en 2019

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hassen Marmouri, a affirmé jeudi à Biskra que tous les établissements hôteliers publics où sont actuellement menés des travaux de réaménagement seront réceptionnés avant fin 2019. «Sur 66 opérations de réhabilitation d’hôtels publics programmées, 12 ont été déjà réceptionnées, d’autres sont en cours et certaines autres n’ont pas encore été lancées», a indiqué le ministre en marge de sa visite d’une exposition d’artisanat traditionnel dans la capitale des Ziban, estimant que « les difficultés financières et techniques rencontrées par certaines des opérations en cours trouveront des solutions dans les proches délais». Evoquant les dispositifs d’aide aux artisans, M. Marmouri a affirmé que l’Etat soutient les artisans selon diverses formules, notamment en ce qui concerne les locaux d’exercice de leurs activités et de commercialisation de leurs produits ainsi que la participation aux salons et expositions organisés localement et à l’échelle internationale. L’Etat œuvre à offrir des opportunités de formation et de recyclage aux artisans afin de développer de nouveaux designs leur permettant de mieux exporter leurs produits, a ajouté Marmouri, en insistant sur les possibilités de développement des métiers artisanaux. Auparavant, le ministre a inauguré le complexe touristique Sidi-Yahia et inspecté le chantier d’une résidence touristique El-Kalaâ et le complexe thermal Hammam essalihine. Le ministre devra également inspecter les projets de réalisation d’un hôtel et d’une station thermale ainsi que le projet «des jardins des Ziban» au chef-lieu de wilaya. Il inspectera également un projet d’hôtel à Sidi Okba et posera la première pierre d’ «un village de vacances» à El Hadjeb.

Le ministre a affirmé que des mesures strictes d’expropriation seront prises à l’encontre des porteurs de projets hôteliers «traînards». Il a assuré que «les projets en retard seront traités et les mesures pour faciliter leur relance seront prises lorsque les raisons du retard seront objectives», tandis que ceux «qui ont mis la main sur le foncier pendant des années sans concrétiser leurs projets seront expropriés». M. Marmouri a indiqué que 1.844 projets ont été agréés par son département, dont 936 sont à l’arrêt, précisant qu’à Biskra, sur 65 projets agréés, 24 n’ont pas été concrétisés. Relevant que 46.000 visiteurs nationaux et 7.000 étrangers ont séjourné depuis le début de l’année à Biskra, M. Marmouri a indiqué que la capacité d’accueil de la wilaya, estimée actuellement à 1.800 lits, passera à 3.700 lits au terme de la réalisation des nouveaux projets. L’objectif à plus long terme est de porter cette capacité à 8.000 lits. Lors de l’inspection de l’hôtel des Ziban dans la ville de Biskra, le ministre a indiqué que la demande sur le tourisme thermal est croissante et une cellule a été installée au niveau de son département pour suivre le mouvement touristique national, notamment saharien et hivernal. Le ministre a assuré en outre que le déficit en infrastructures et capacités d’accueil à l’échelle nationale sera pris en charge à moyen terme dans le cadre de l’objectif des pouvoirs publics de porter la capacité d’accueil nationale actuelle de 120.000 lits à 240.000 lits d’ici 2025.

Le ministre a indiqué que les cures traditionnelles au sable ont été suspendues estimant nécessaire de mener des études pour évaluer l’efficacité de ce traitement et les éventuels risques, et ce sera sur la base de ces études que les autorités rendront leur décision. (APS)