Hommage au Dr Abou El-Kacem SaÃ¢dallah : Un grand moudjahid et homme de lettres

Le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, a rendu, jeudi dernier à Alger, un vibrant hommage au moudjahid, historien et penseur, le docteur Abou El-Kacem Saâdallah, à l’occasion de la commémoration du 4e anniversaire de sa disparition.

S’exprimant, à l’ouverture d’une conférence dédiée à la mémoire du docteur Abou El-Kacem Saâdallah, au Centre national des études et de recherches sur le mouvement national et la guerre de Libération du 1er novembre 1954, le ministre a salué le parcours et l’œuvre du défunt, soulignant ses innombrables contributions dans les domaines de l’histoire, de la littérature et de la poésie.

Dans son intervention, M. Zitouni a évoqué le rôle méritant et non moins incontournable du regretté le Dr Abou El-Kacem Sâadallah dans l’écriture de l’histoire de la glorieuse guerre de Libération nationale, d’une part, et aussi son action déterminante dans l’élaboration d’une méthode basée sur la recherche scientifique, d’autre part.

Organisée en présence de professeurs d’histoire, de moudjahidine et de la famille du défunt, la conférence a été l’occasion de mettre l’accent sur le parcours de ce moudjahid et militant, qui a légué un riche patrimoine littéraire, scientifique et historique, en sa qualité de grand homme de lettres, de brillant traducteur et d’enseignant et chercheur qui a consacré toute sa vie à l’histoire nationale, en général, et à l’histoire de la culture, en particulier.

Parmi les œuvres qu’a laissées le défunt, le ministre a cité, entre autres, son encyclopédie, et son livre sur l’histoire culturelle de l’Algérie, ainsi que les travaux de recherches qu’il a élaborés dans le domaine de l’histoire de l’Algérie et la thèse de doctorat sur le Mouvement national algérien.

Tout en encourageant les enseignants et les chercheurs à se lancer dans l’écriture de l’histoire, le ministre des Moudjahidine a mis l’accent sur l’importance de prendre toute initiative allant dans le sens de la promotion de la recherche sur l’histoire.

Il a, dans ce contexte, rappelé les réformes profondes, initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, se basant, notamment sur la préservation de la mémoire et de l’histoire nationales.

Partant de là, M. Zitouni a indiqué que son département s’est engagé dans la distribution et la publication sur l’ensemble des établissements universitaires, centres de recherche et bibliothèques du pays, de tous les ouvrages du Dr Abou El-Kacem Sâadallah, pour les mettre à la disposition de tous les étudiants.

Selon le ministre, cette conférence s’inscrit dans le cadre des portes ouvertes sur le Centre national d’études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54) visant «la préservation de la mémoire nationale, pour permettre aux jeunes générations de connaître l’histoire de la glorieuse guerre de Libération national».

Pour se faire, le ministère des Moudjahidine a collecté un total de 16.000 heures d’enregistrement, de témoignages d’acteurs de la guerre de Libération nationale, et ce à travers le territoire national, ajoutant que son département a procédé à la réalisation des films documentaires relatant le parcours de plusieurs valeureux chouhada.

M. Zitouni a, également, rappelé l’élaboration d’un livre historique au profit des trois cycles d’enseignement, une démarche qui, selon lui, permet de transmettre, de manière objective, les valeurs de notre guerre, à travers des faits réels, tels qu’ils se sont déroulés durant cette époque, aux générations futures.

