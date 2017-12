Dans toutes les agences CNAS en 2018 : appareillage gratuit pour les dÃ©tenteurs de la carte Chifa

Bonne nouvelle pour les personnes aux besoins spécifiques ! Il sera possible, à partir de 2018, de bénéficier d’un appareillage pour handicapés, sur simple présentation de la carte électronique Chifa aux services compétents, a indiqué le DG de l’Office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH), M. Fayçal Ouaguenouni, lors de son passage dans une émission de la télévision algérienne.

Dans son intervention, M. Ouaguenouni a fait savoir qu’«à travers cette instruction du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, toute personne handicapée qui bénéficie d’une couverture sociale pourra désormais acquérir gratuitement un appareil en fonction de son handicap», précisant que cette opération sera généralisée à l’ensemble des agences de la CNAS, avant la fin du premier trimestre de l’année 2018.

Le DG de l’ONAAF a indiqué que «cette importante opération, qui s’inscrit dans le cadre de la généralisation de l’utilisation de la carte Chifa, vise, notamment, l’allègement des contraintes administratives liées à l’acquisition de ces produits», citant, entres autres, «les appareils orthopédiques, les produits d’aide technique à la marche, ceux concernant l’aide auditive et les moyens d’aide technique sanitaires, telles les poches».

M. Ouaguenouni a rappelé que «l’ONAAPH œuvre, depuis sa création, à renforcer les moyens nécessaires pour une bonne prise en charge des personnes handicapées, en facilitant l’accès à tout type d’appareillage et en améliorant les prestations fournies à ces malades». À ce sujet, l’intervenant a évoqué le plan de développement lancé par L’ONAAPH visant l’amélioration de ses structures de production d’appareillages orthopédiques et des aides techniques à la marche.

Selon M. Ouaguenouni, «le programme tend à développer de nouveaux produits aux normes internationales et à assurer la formation pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées, pour une meilleure insertion dans la vie sociale».

Le responsable a, par ailleurs, rappelé que l’office qui emploie 1.600 personnes tente d’assurer la disponibilité du produit pour une prise en charge immédiate des personnes handicapées, en particulier en intégrant les nouvelles technologies dans la conception, la fabrication et le réglage des appareillages orthopédiques.

Pour ce qui concerne la matière première pour la production de certains appareillages, le responsable a indiqué que la plus grande partie est importée de l’étranger, particulièrement des principaux partenaires de l’office, comme la France, l’Allemagne et le Danemark, précisant que l’enveloppe financière de cette importation, en plus des frais des poches pour personnes stomisées importées, «dépasse annuellement 1 milliard de DA».

Évoquant par ailleurs le plan de développement et de modernisation mis en place par l’Office, et qui s’étalera jusqu’à 2018, le premier responsable de l’ONAAPH affirme que celui-ci a pour objectif de réhabiliter et de construire de nouvelles structures de production d’appareillages orthopédiques et des aides techniques à la marche. Il a également pour ambition de développer de nouveaux produits aux normes internationales et assurer la formation pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées dans le cadre de la mission du service public, notamment l’amélioration de l’accueil, la disponibilité des produits et leur fabrication selon les normes internationales.

C’est le cas pour les nouvelles prothèses qui vont être mises sur le marché, et qui visent à assurer une meilleure fonctionnalité, un meilleur confort et une bonne mobilité au patient.

Au jour d’aujourd’hui, l’ONAAPH est un organisme public relevant du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui possède 74 structures, dont 35 antennes de proximité pour la livraison des produits à travers le territoire national destinées à rapprocher le service des citoyens, particulièrement des handicapés.

L’Office reçoit une moyenne de 3.000 patients par jour, qui se déplacent, notamment pour obtenir des informations, faire des prises de mesures ou pour récupérer leurs appareillages, ce qui nécessite de développer les moyens et de réhabiliter et d’adapter ses structures à l’échelle nationale.

Il convient de rappeler qu’ils sont actuellement plus de 520.000 patients assurés sociaux à bénéficier de la prise en charge de l’Office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées, dont 331.252 sont des bénéficiaires des appareillages orthopédiques (prothèses, corsets, attelles), 98.375 autres bénéficiaires des aides techniques à la marche (fauteuils roulants, voiturettes à moteurs), 76.965 bénéficiaires des aides auditives et 13.791 bénéficiaires d’aides sanitaires.

Kamélia Hadjib